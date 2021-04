Panna cotta, la ricetta originale per farla in casa

Tuttavia, in altri Paesi europei come Francia, Grecia, Danimarca e Inghilterra, esistono dolci simili alla nostra panna cotta con origini risalenti a secoli fa.

Ricetta e preparazione della panna cotta per 4 persone

Panna fresca liquida 500 ml

Gelatina in fogli 8 g

Baccello di vaniglia 1

Zucchero 80 g

Per iniziare, mettere a mollo in acqua fredda per 15 minuti i fogli di gelatina. Incidere il baccello di vaniglia per la lunghezza ed estrarre i semini. In un pentolino a parte, versare la panna liquida insieme allo zucchero. Aggiungere nel pentolino anche i semini e il baccello.

Scaldare il tutto a fuoco basso fino ad arrivare quasi alla bollitura, dopodiché estrarre il baccello con una pinza.

Una volta che la gelatina si sarà ammorbidita, scolarla bene e immergerla nella panna calda mescolando con una frusta fino al suo completo scioglimento.

Arrivati a questo punto, prendere 4 stampini da 150 ml ciascuno, e versare al loro interno il composto ottenuto in precedenza. Mettere gli stampini in frigorifero per 5 ore e, una volta rassodati, immergerli per qualche istante in acqua bollente per sformarli.

A questo punto servire la panna cotta su ciascun piattino da portata versando in superficie del cioccolato fuso, della salsa ai frutti di bosco o del caramello.