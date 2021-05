Brioche, la video ricetta di La cucina delle ragazze

Diffuse in tutta Europa, ma ufficialmente nate in Francia, le brioches sono un dolce lievitato, cotto al forno e spesso farcito con marmellata , cioccolata o creme varie . Ne esistono inoltre di diverse forme , dalla classica tonda, fino alla treccia, passando per la celebre brioche con tuppo siciliana, e l’immancabile cornetto che, con la sua eleganza e gustosità, non può mai mancare dietro il bancone dei bar della Penisola. Ecco tutti i passaggi da seguire per delle brioches gustosissime e perfette per la merenda dei più grandi e dei piccini.

Ingredienti per le brioches

330 g di farina manitoba

40 g di zucchero

15 g di sale

200 g di burro a temperatura ambiente

4 uova

14 g di lievito di birra fresco

30ml di latte

1 tuorlo

Granella di zucchero per decorare

Procedimento per preparare le brioches

Come si preparano le brioches? Il primo passaggio da seguire per preparare questo tipo di lievitato, consiste nell’andare a tagliare il nostro panetto di burro, mantenuto rigorosamente a temperatura ambiente, in tanti piccoli cubetti. Contemporaneamente, grazie all’aiuto di un bicchiere, sciogliere il lievito di birra fresco in tre cucchiai di latte. In una planetaria o a mano, impastare tra loro la farina, lo zucchero e le uova. Si raccomanda di aggiungerle una alla volta. Proseguire incorporando al medesimo composto anche il burro. Se state lavorando in planetaria, vi consigliamo di aumentare di poco la velocità di lavorazione. Una volta che gli ingredienti risultano ben amalgamati e l’impasto di presenta come liscio e morbido, spostarlo sul bancone da cucina e finire di lavorarlo a mano, poi spostarlo in un recipiente abbastanza capiente, in cui riposerà e lieviterà per almeno un paio d’ore. Trascorso il tempo necessario, dividere la pasta ottenuta in piccole parti e dare la forma che si desidera alle proprie brioches. Posizionarle sulla teglia, a un’adeguata distanza l’una dall’altra e lasciarle lievitare per un’altra ora o addirittura un’ora e mezza. Infine, spennellarle e ricoprirle di granella di zucchero in superficie. Dopo l’infornata a 180° per 15 minuti circa, le vostre brioches saranno finalmente pronte per essere farcite e gustate!