12/13

Qualche mese fa, il critico e scrittore Walter Siti è tornato in libreria con "Contro l'impegno" (Rizzoli) e nella puntata di "Incipit" in cui è stato ospite consiglia tre libri che dimostrano come la letteratura non sia persuasione ma smarrimento: “Compulsion” di Meyer Levin (Adelphi), “Santa Giovanna dei Macelli” di Bertolt Brecht e “Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso

“Lo stile è il modo che lo scrittore ha di vedere il mondo”. Guarda l'intervista a Walter Siti