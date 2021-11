“Vi racconto Plautilla, la prima ‘architettrice’ che costruì sulla pietra i propri sogni”

Torna in libreria il romanzo di Melania G. Mazzucco, dedicato all'artista che progettò nella Roma del Seicento la Villa del Vascello. La scrittrice durante la rubrica di libri di Sky TG24: "Fu una donna straordinaria che riuscì a realizzare qualcosa di unico"

La protagonista di questo romanzo si chiama Plautilla Bricci, è stata un'artista del Seicento e fino a qualche tempo fa era poco più di un'annotazione conosciuta solo dai più esperti tra gli addetti ai lavori.

Eppure - come racconta la scrittrice Melania G. Mazzucco durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24 - Plautilla è stata "una donna straordinaria che in silenzio riuscì a fare ciò che nessuna artista del suo tempo fu in grado di realizzare: dipingere, certo, ma soprattutto costruire sulla pietra i propri sogni".

A quella vita incredibile, e per certi versi quasi proverbiale, Mazzucco ha dedicato il suo ultimo libro, "L'architettrice", che a poco più di due anni dalla sua uscita torna ora in edizione tascabile per i tipi di Einaudi.