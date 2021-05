"Roma, l'ipnosi di un mito": ascolta il podcast con Nicola Lagioia e Christian Raimo

Come si racconta e cosa nasconde in una città descritta perennemente in bilico tra bellezza e dannazione? Nella nuova puntata di "Tra le righe" i due scrittori provano a rispondere

Per raccontare Roma si può partire dal solito rosario di monumenti squadernato in tutta la sua imponenza a ogni turista di buona volontà nel suo primo giorno in città. Oppure si può partire da due luoghi sconosciuti a molti non romani, e però forse significativi per restituirne le tracce meno note. È quello che fa Christian Raimo nell'ultima puntata di "Tra le righe", il podcast di Sky TG24 dedicato ai libri.

I due luoghi scelti da Raimo sono le riserve dell'Insugherata e della Marcigliana: "Aree enormi - dice lo scrittore - che fanno pensare a Roma non tanto come una città antica ma come una metropoli del futuro in cui ci sarà sempre più spesso un'ibridazione tra elementi urbani ed extraurbani".

Insieme a Raimo, che proprio alla capitale ha di recente dedicato il libro “Roma non è eterna”, l'ospite della nuova puntata del podcast è Nicola Lagioia: "La città - racconta lo scrittore - è talmente estesa che proprio non si capisce dove finisca: tu superi il raccordo anulare, trovi pascoli e campi, e dici 'ah, ecco è finita'. E però poi, dopo qualche cinghiale e qualche strano animale selvatico, rispuntano ancora case e quartieri. Siamo ancora a Roma, non ne siamo usciti, da Roma fatichi a distaccarti, diciamo che ha un carattere un po' ninfomane, ecco".