Michele Mari: “Ogni scrittore è un ventriloquo, copiare significa anche alfabetizzarsi”

Entrambe le cose. In questo caso, dovendo scegliere, direi ventriloquo perché il termine è più tecnico e non ha la tara limitativa di "falsario". Penso che qualsiasi scrittore, almeno inizialmente e in modo larvale, sia un ventriloquo, e che lo sia da lettore così come da commentatore. Solo successivamente si farà una propria voce e la modulerà, ma senza partire dalle voci altrui difficilmente potrà trovare la propria.

In un racconto di questo libro, “Le fonti del mondo”, lei alterna citazioni di grandi autori con alcuni brani della canzone “Il mondo” di Jimmy Fontana, prima di puntualizzare che quelle stesse citazioni sono in realtà il frutto della sua fantasia. Per lei, uno scrittore è più un ventriloquo o un falsario?

Nella mia pagina è raramente un’evasione. È piuttosto una codificazione, una formalizzazione delle proprie angosce, qualcosa in cui le ossessioni vengono preformate e stilizzate preliminarmente, offrendo all’autore una sorta di repertorio dei temi. Come se nottetempo lo scrittore si portasse avanti rispetto al proprio lavoro.

L'ultima raccolta di racconti di Michele Mari si intitola "Le maestose rovine di Sferopoli". Einaudi, che la pubblica, nella prima riga della bandella informa che tra quelle rovine “ogni ossessione è già stata catalogata, e qualsiasi mito o superstizione trova conferma”. Quest'intervista parte allora da qui, dall'ossessione e dalla sua importanza. "È l’alimento e la benzina, il legno e il fuoco - dice Mari durante "Incipit", la rubrica di Sky TG24 dedicata ai libri ( qui le puntate precedenti ) - Per me è stata una spinta quasi inevitabile allo stile, al trattamento retorico di quanto nella vita c’è di esasperante, deprimente, limitante: un magma dal quale, con il debito raffreddamento, si riesce a distillare ciò che si vuol dire in maniera più alta e possibilmente anche ironica".

Mah, la scrittura del racconto è più nervosa e più capricciosa, ed è molto legata all’ispirazione del momento e a una certa trance performativa. Nella mia esperienza il racconto è una cosa che viene pensato la mattina e concluso entro ventiquattro ore, indipendentemente dal fatto che sia molto breve o di media lunghezza. Il romanzo no: richiede una sorta di consuetudine con l’ambiente e con i personaggi, e quindi ha una componente anche inerziale. È appagante, perché crea dipendenza e assuefazione nello scrittore (come poi si spera nel lettore), però non ha le punte né lo scintillìo che può invece dare alla sensibilità dell’autore un racconto.

No, non sempre. Penso però che una quota manieristica sia inevitabile. Copiare significa alfabetizzarsi, acquisire una retorica, una strumentazione, un repertorio, tutte cose che purtroppo oggi sono sempre più dimenticate e frettolosamente archiviate come un onere faticoso e una limitazione delle proprie libertà espressive.

A proposito: in un altro racconto di questo libro, "Tema in III C", un insegnante decide di far scrivere delle storie paurose ai propri allievi. Uno di loro decide di imitare il proprio compagno e non finisce bene: imitato e imitatore si beccano un’insufficienza. Scrivere è sempre imitare?

approfondimento

Siti: “Lo stile è il modo che lo scrittore ha di vedere il mondo”

Non è dunque uno scrittore che riscrive?

No, scrivo abbastanza di getto e poi mi limito a un'operazione di redazione, di maquillage. Le mie revisioni sono davvero delle ripuliture leggere. Se lei invece intende riscrittura come rifacimento di un libro passato, questo nel caso mio è avvenuto solo una volta, con il mio romanzo d’esordio “Di bestia in bestia”, che ho ripubblicato energeticamente e snellito dopo oltre trent’anni.

E con gli altri libri? Che rapporto ha una volta pubblicati?

In genere non li rileggo più, se non per motivi pratici redazionali. Sono in effetti sempre un po’ in imbarazzo a essere il lettore di me stesso e poi sento fin dal momento della pubblicazione che il libro diventa una cosa oggettiva, va per il mondo e quindi in un certo senso mi si sottrae. Questo vale soprattutto per la mia prima raccolta di poesie ("Cento poesie d'amore a Ladyhawke", ndr) di cui il pubblico s’è letteralmente impossessato facendone ogni uso possibile e quindi, a maggior ragione, io me ne sento spossessato.

Altro racconto del libro, il titolo stavolta è "Sghru". C’è uno studente universitario alle prese con un esame che si sta rivelando molto complicato: la bocciatura è pressoché certa fino a quando decide di tradurre un’ode in una lingua incomprensibile ma così musicale da conquistare il professore. Tradurre non significa per forza tradire?

No. Il traduttore ha sempre l’illusione di ricreare, in altre modalità e in altra scala, l’originale. Non voglio certo dire che le traduzioni possano essere superiori al testo, ma certamente ci dialogano e, soprattutto, dialogano con le altre traduzioni del proprio tempo.