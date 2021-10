De Giovanni: “Galeano? Uno scrittore 'cardiaco' in grado ancora oggi di commuovere”

“Un'opera gigantesca: per l’idea centrale che lo anima, per la sua visionarietà e anche per il momento in cui venne concepita e scritta”. Così lo scrittore Maurizio de Giovanni descrive "Le vene aperte dell'America Latina" di Eduardo Galeano che, a cinquant'anni esatti dalla prima edizione, torna in libreria per i tipi di Sur e le cure di Andrea Staid.

"Con questo libro Galeano intinge la penna nel cuore e non potrebbe fare diversamente", dice de Giovanni durante l'ultima puntata di 'Incipit', la rubrica di Sky TG24 dedicata ai libri. "'Le vene aperte dell’America Latina' racconta infatti lo sfruttamento stabile, volontario e tremendo di un continente intero dal '500 fino ad oggi. E, per farlo, non può che usare una scrittura emozionata e commossa, lontana dalla tipica freddezza con cui si scrivono di solito i saggi".