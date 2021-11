Stassi: “Il mio Geppetto ci ricorda che col tempo i grandi libri continuano a cambiare”

C'è una frase di Giorgio Manganelli che dice così: "Nessun libro finisce; i libri non sono lunghi, sono larghi". Fabio Stassi l'ha messa in esergo ai ringraziamenti del suo nuovo romanzo, "Mastro Geppetto", pubblicato da Sellerio (160 pp., 15 euro), e per raccontarlo si può partire proprio da quella citazione dell'ultima pagina.

"I libri non finiscono al punto di ogni periodo - racconta Stassi durante 'Incipit', la rubrica di Sky TG24 - Vanno oltre il margine, superano la pagina, continuano a mutare, sono organismi vitali dentro cui accadono continuamente delle cose. Questo capita soprattutto con quelli dell’infanzia: a dieci anni hanno un senso, a venti un altro, a cinquanta e sessanta un altro ancora".

Stassi parla di tutti i grandi libri, certo, ma parla innanzitutto delle "Avventure di Pinocchio" e del Geppetto che adesso è diventato anche il protagonista del suo nuovo romanzo. "È l’inerme assoluto, l’uomo che si offre alla vita nonostante la miseria in cui vive, lo stravagante del villaggio preso in giro per la parrucca bionda, l’ultimo degli ultimi, il più povero e il più indifeso, che però mantiene intatta la capacità di sognare", dice in questa intervista, prima di aggiungere: "Io in qualche modo ho provato a raccontare di nuovo questa favola dal suo punto di vista, seguendo per quello che si può l’appello di Leonardo Sciascia a guardare la realtà senza dolcificanti".