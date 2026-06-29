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Oroscopo settimanale, le previsioni dal 29 giugno al 5 luglio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 29 giugno al 5 luglio.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Tra qualche incertezza iniziale e una ripresa più chiara, la settimana ritrova presto il suo equilibrio. In amore passione e attrazione vi rendono più magnetici. Sul lavoro serve attenzione agli errori di distrazione, mentre la fortuna può aprire occasioni interessanti da valutare con prudenza.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

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TORO

Curiosità, studio e vita sociale vi spingono verso nuove prospettive. In amore alcune emozioni contrastanti vanno osservate senza subirle. Sul lavoro precisione ed empatia vi aiutano a ottenere buoni risultati, mentre la fortuna chiede prudenza negli affari e nelle scelte economiche.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

2/12
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GEMELLI

Una fase vivace vi restituisce energia, entusiasmo e voglia di cambiamento. In amore sentimenti più profondi e passione ravvivano rapporti e nuove conoscenze. Sul lavoro preparatevi a occasioni importanti, mentre la fortuna inizia a sostenere obiettivi e prospettive economiche.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

I primi giorni accendono desideri, progetti e voglia di rimettervi al centro. In amore il dialogo rafforza la complicità e apre nuove possibilità. Sul lavoro potete valutare un salto di qualità, mentre la fortuna sostiene trattative, accordi e scelte ben gestite.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro

4/12
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LEONE

Grinta, energia e cura di voi stessi rendono la settimana più forte. In amore complicità e passione possono crescere rapidamente. Sul lavoro le difficoltà iniziali si superano con istinto e determinazione, mentre la fortuna favorisce miglioramenti e basi più solide.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

Non tutto scorre in modo lineare, ma lucidità e dialogo vi aiutano a gestire le tensioni. In amore serve prudenza, soprattutto se emergono incomprensioni o desideri poco chiari. Sul lavoro concentrazione e comunicazione vi sostengono, mentre la fortuna favorisce accordi e decisioni pratiche.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
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BILANCIA

Le emozioni prendono spazio e vi rendono più presenti nei rapporti. In amore è il momento di agire per chiarire desideri e insoddisfazioni. Sul lavoro controllate appuntamenti e dettagli per evitare dimenticanze, mentre la fortuna consiglia di rimandare affari e firme importanti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Analisi e autocontrollo saranno le vostre armi migliori nei prossimi giorni. In amore gelosia e passione vanno gestite senza alimentare tensioni inutili. Sul lavoro le parole diventano uno strumento efficace, mentre la fortuna può sostenere affari e scelte importanti, purché valutate con prudenza.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Una settimana contraddittoria vi chiede di accettare emozioni diverse senza giudicarle troppo. In amore potreste vivere momenti intensi, ma non sempre facili da decifrare. Sul lavoro le prospettive restano buone, mentre la fortuna prepara una fase più produttiva.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

L’avvio può essere confuso, quindi meglio chiarire ogni dettaglio più volte. In amore le incomprensioni non indicano mancanza di sentimento, ma dialogo poco fluido. Sul lavoro serve supporto e massima attenzione, mentre la fortuna sconsiglia firme, investimenti e decisioni economiche impegnative.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Sensazioni intense e contrastanti vi portano a guardare più a fondo. In amore non rifiutate una situazione solo perché richiede coinvolgimento emotivo. Sul lavoro procedete con calma evitando conflitti inutili, mentre la fortuna resta stabile se riuscite a risparmiare.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

11/12

PESCI

Tra nervosismo e nuove aperture sociali, la settimana richiede equilibrio. In amore meglio non alimentare risentimenti e lasciare spazio al dialogo sincero. Sul lavoro attenzione e comunicazione vi permettono di ottenere buoni risultati, mentre la fortuna alterna buone occasioni e uscite impreviste.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

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