Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 20 al 26 aprile

Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana da vivere al meglio. Sarà significativa e piena di svolte positive? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 20 al 26 aprile.
Quello che devi sapere
ARIETE
Settimana energica e vitale, con entusiasmo in crescita e piacevoli sorprese soprattutto verso il fine settimana. In amore passione e apertura favoriscono nuovi incontri o rafforzano i legami, mentre nel lavoro emergono idee e occasioni da cogliere. La fortuna accompagna i vostri sforzi, anche se i risultati richiederanno un po’ di tempo.
TORO
Settimana tranquilla e riflessiva, ideale per prendervi cura di voi stessi e ritrovare equilibrio. In amore tutto procede senza scosse, ma attenzione a non irrigidirvi troppo. Sul lavoro arrivano soddisfazioni, mentre la fortuna premia chi si muove con consapevolezza.
GEMELLI
Periodo brillante e socievole, ricco di energia e buone vibrazioni. In amore possono nascere emozioni improvvise e coinvolgenti, mentre nel lavoro si aprono prospettive interessanti. La fortuna sostiene le vostre scelte, soprattutto se saprete mantenere chiarezza e concentrazione.
CANCRO
Settimana un po’ altalenante, con emozioni profonde che chiedono attenzione e ascolto. In amore serve pazienza per evitare tensioni inutili, mentre nel lavoro è importante restare concentrati. La fortuna è presente ma discreta, legata soprattutto al vostro equilibrio interiore.
LEONE
Giornate in crescita, piene di energia e fiducia, con un clima generale positivo. In amore si accende la passione e si aprono nuove possibilità, mentre nel lavoro potete fare passi concreti verso i vostri obiettivi. La fortuna vi sostiene, ma evitate scontri inutili.
VERGINE
Inizio un po’ sottotono, ma la settimana migliora regalando maggiore chiarezza e leggerezza. In amore è importante ascoltare le emozioni senza confondervi, mentre nel lavoro la concentrazione farà la differenza. La fortuna vi accompagna con piccole occasioni favorevoli.
BILANCIA
Settimana che richiede rallentare e recuperare energie, evitando distrazioni. In amore si parte con qualche tensione ma si chiude con maggiore armonia. Nel lavoro meglio puntare sull’essenziale, mentre la fortuna invita a muoversi con prudenza.
SCORPIONE
Periodo pratico e produttivo, ideale per riorganizzare la vostra quotidianità. In amore conta la collaborazione e la gestione serena della vita insieme, mentre nel lavoro siete efficienti e determinati. La fortuna vi aiuta a migliorare concretamente ciò che vi circonda.
SAGITTARIO
Settimana dinamica con alti e bassi, ma nel complesso positiva e stimolante. In amore domina la passione, anche se servirà equilibrio per evitare incomprensioni. Nel lavoro siete attivi e precisi, mentre la fortuna vi sostiene nonostante qualche imprevisto.
CAPRICORNO
Inizio un po’ confuso, ma con possibilità di recupero nel corso dei giorni. In amore occorre pazienza e collaborazione per superare piccoli ostacoli. Nel lavoro attenzione alle distrazioni, mentre la fortuna non manca se agite con cautela.
ACQUARIO
Settimana in netto miglioramento, con energia crescente e nuove prospettive. In amore si superano tensioni e si aprono scenari entusiasmanti, mentre nel lavoro si intravedono passi avanti importanti. La fortuna vi accompagna, purché restiate attenti nelle scelte.
PESCI
Periodo concreto e determinato, in cui riuscite a farvi valere con più sicurezza. In amore i rapporti si chiariscono e diventano più solidi, mentre nel lavoro arrivano risultati concreti. La fortuna premia il vostro pragmatismo e le scelte ben ponderate.