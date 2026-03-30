Oroscopo settimanale, le previsioni dal 30 marzo al 5 aprile

Settimana che richiede calma e attenzione al proprio benessere interiore: rallentare aiuterà a ritrovare lucidità. In amore è meglio osservare e riflettere prima di agire, mentre nel lavoro è consigliabile alleggerire i ritmi. La fortuna è discreta ma richiede prudenza e scelte ponderate.

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