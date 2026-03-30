Oroscopo settimanale, le previsioni dal 30 marzo al 5 aprile

Introduzione
Si parte con un nuovo lunedì ed una nuova settimana al via. Sarà significativa e piena di svolte positive? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 30 marzo al 5 aprile.
Quello che devi sapere
ARIETE
Settimana dinamica ma da vivere con maggiore equilibrio: tra impegni e momenti di relax potrete ritrovare serenità e chiarezza sulle priorità. In amore emerge una nuova dolcezza che rafforza i legami, mentre nel lavoro serve non farsi assorbire troppo dagli obiettivi. La fortuna cresce gradualmente e premia le scelte lungimiranti.
TORO
Periodo positivo, caratterizzato da entusiasmo e da una piacevole sensazione di rinnovamento. In amore si aprono prospettive importanti e coinvolgenti, mentre nel lavoro potrebbero arrivare conferme attese da tempo. La fortuna accompagna le iniziative e favorisce situazioni inattese ma favorevoli.
GEMELLI
Settimana che richiede calma e attenzione al proprio benessere interiore: rallentare aiuterà a ritrovare lucidità. In amore è meglio osservare e riflettere prima di agire, mentre nel lavoro è consigliabile alleggerire i ritmi. La fortuna è discreta ma richiede prudenza e scelte ponderate.
CANCRO
Settimana vivace e stimolante, con energia positiva e occasioni per condividere momenti piacevoli. In amore si respira entusiasmo e apertura verso nuove emozioni, mentre nel lavoro cresce la voglia di migliorarsi. La fortuna accompagna iniziative e decisioni prese con fiducia.
LEONE
Settimana promettente ma da gestire con equilibrio nelle relazioni per evitare tensioni inutili. In amore le emozioni sono intense e richiedono misura, mentre nel lavoro conviene mantenere un atteggiamento diplomatico. La fortuna resta stabile e sostiene i passi ben ponderati.
VERGINE
Periodo altalenante in cui sarà fondamentale proteggere la tranquillità interiore e concedersi pause rigeneranti. In amore i sentimenti migliorano se guidati dall’istinto più che dalla razionalità, mentre nel lavoro è utile concentrarsi solo sull’essenziale. La fortuna è moderata e invita alla prudenza.
BILANCIA
Settimana armoniosa, con una buona capacità di organizzare impegni e tempo libero senza affanni. In amore torna una piacevole stabilità che aiuta a chiarire eventuali dubbi, mentre nel lavoro emergono efficienza e visione strategica. La fortuna è discreta e favorisce scelte ben pianificate.
SCORPIONE
Periodo intenso e ricco di stimoli, in cui la comunicazione diventa un prezioso alleato per raggiungere obiettivi. In amore passione e profondità richiedono equilibrio per evitare contrasti, mentre nel lavoro si intravedono risultati importanti. La fortuna sostiene chi agisce con intelligenza e flessibilità.
SAGITTARIO
Settimana che invita a rallentare e recuperare energie per affrontare tutto con maggiore serenità. In amore la comprensione reciproca farà la differenza, mentre nel lavoro è importante gestire con calma gli impegni. La fortuna è altalenante ma migliora con scelte più attente.
CAPRICORNO
Periodo sereno e incoraggiante, ideale per ritrovare stabilità e guardare avanti con fiducia. In amore si aprono opportunità appaganti e progetti condivisi, mentre nel lavoro potrebbero emergere proposte interessanti. La fortuna accompagna il buon umore e premia la costanza.
ACQUARIO
Settimana orientata al bisogno di tranquillità e di ritmi più sostenibili, da difendere con diplomazia. In amore conviene evitare atteggiamenti possessivi e puntare sul dialogo, mentre nel lavoro l’equilibrio aiuterà a gestire le responsabilità. La fortuna è variabile ma migliora con pazienza.
PESCI
Periodo positivo e ricco di entusiasmo, con una forte voglia di vivere emozioni autentiche. In amore si aprono possibilità coinvolgenti per chi è pronto a mettersi in gioco, mentre nel lavoro cresce la determinazione nel realizzare progetti ambiziosi. La fortuna sostiene le novità e i cambiamenti costruttivi.