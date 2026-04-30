"Anche in una fase non semplice, il turismo italiano dimostra di tenere e di sapersi adattare", commenta il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. "I dati del ponte del Primo Maggio descrivono milioni di italiani in viaggio e un giro d'affari importante. È chiaro - aggiunge Bocca - che il calendario di quest'anno offre meno possibilità di allungare la vacanza rispetto al 2025 e questo si è tradotto in soggiorni più brevi. Ma non è venuta meno la voglia di partire: gli italiani hanno semplicemente scelto vacanze più concentrate, puntando sulla qualità del tempo e delle esperienze. Inoltre, la gran parte di essi resterà in Italia, scegliendo destinazioni di prossimità e di facile raggiungibilità". Il turismo, ribadisce il presidente di Federalberghi, "si conferma un pilastro della nostra economia, cosa che merita di essere sottolineata proprio nella fase in cui famiglie e operatori devono fare i conti con costi elevati e con le preoccupazioni legate alla situazione geopolitica attuale".

Leggi anche: Consumi, come sta cambiando la spesa degli italiani: meno acquisti, ma viaggi resistono