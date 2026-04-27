Ponte Primo maggio, da Tolosa alla Svezia: dove andare in Europa

Ponte Primo maggio, da Tolosa alla Svezia occidentale: 10 mete per un viaggio in Europa
Sorseggiare un cocktail affacciati su Plaza del Ayuntamiento, a Valencia, o passeggiare a 60 metri di altezza con vista su Rottweil, la città più antica del Baden-Württemberg. Ma anche partecipare a un tour sulle tracce di Banksy a Bristol e nuotare nelle acque della Grotta Azzurra dell'isola di Biševo, in Croazia. A pochi giorni dal secondo ponte di primavera siamo andati alla scoperta di 10 mete dove passare il prossimo weekend nel Vecchio Continente
a cura di Costanza Ruggeri
- Nei mesi primaverili ed estivi Valencia vive di “terraceo”: dai rooftop panoramici nel cuore del centro (come quelli affacciati su Plaza del Ayuntamiento o sulla Cattedrale) alle terrazze sul mare, qui ci si rifugia nel momento del "tardeo" per godersi il tramonto con un cocktail o un’Agua de Valencia, prima di chiudere con una cena a base di montaditos in una taverna tradizionale
- La costa del Bohuslan si estende per 280 km da Göteborg fino al confine con la Norvegia: un mosaico di migliaia di isole molte delle quali interamente pedonali e raggiungibili tramite traghetti o trasporti pubblici. Villaggi di pescatori pittoreschi come Marstrand, Käringön, Smögen e Fiskebäckskil incantano i visitatori, che possono esplorare scogliere di granito modellate dai ghiacci
- Con i suoi 606 metri di lunghezza e i 60 metri di altezza, la nuova Neckarline a Rottweil promette di diventare una delle esperienze panoramiche più spettacolari della Germania. Il ponte sospeso, inaugurato il 24 aprile 2026, offre ai visitatori un modo del tutto nuovo per scoprire Rottweil, la città più antica del Baden-Württemberg, anche chiamata “la città delle torri"
- Il Jardin Exotique de Monaco, dopo quasi sei anni di chiusura e importanti lavori di riqualificazione, ha riaperto restituendo al mondo uno dei tesori più affascinanti del Principato di Monaco. Protagonista assoluta resta la straordinaria collezione di piante succulente, alcune centenarie, provenienti dall’Africa e dalle Americhe
- Lonely Planet ha inserito Bristol tra le migliori destinazioni di viaggio del 2026, puntando sulla scena artistica di una città dove l'arte non si limita ad essere vista ma viene vissuta: una galleria a cielo aperto ricca di murales e musei all'avanguardia. Tra le esperienze da fare il Banksy Walking Tour per seguire le prime opere dell’artista ed esplorare i quartieri che le hanno ispirate
- La primavera, a Madeira, viene accolta come una regina, incoronata con la Festival dei fiori, che si tiene tutti gli anni dopo Pasqua. Quest'anno il coloratissimo evento si terrà a Funchal dal 30 aprile al 24 maggio e trasformerà l'isola in un paradiso floreale con profumi, colori, tappeti di fiori e parate. Novità di quest'anno: la grande sfilata allegorica è divisa in due date, il 3 e il 17 maggio
- Tra mare cristallino, natura incontaminata e tradizioni millenarie, la Croazia si rivela come una destinazione ideale per rigenerare corpo e mente. L’isola di Biševo, nel Geoparco dell’Arcipelago di Vis, regala un’esperienza immersiva nella natura: la Grotta Azzurra affascina con i suoi giochi di luce, mentre le spiagge e i panorami al tramonto invitano al relax
- Con l’arrivo dei ponti primaverili, Tolosa, capitale della regione francese dell’Occitania, si risveglia in un’esplosione di colori e vitalità. La “Ville rose”, così chiamata per le calde tonalità rosate dei suoi edifici in mattoni, si rivela ancora più suggestiva proprio in questo periodo dell’anno, quando le sue strade, le piazze e i giardini si animano di atmosfere leggere e conviviali
- Da inizio aprile la Cittadella di Budapest, tra i simboli più iconici della capitale situata sulla Collina Gellért, ha riaperto dopo 6 anni di lavori. L’ex fortezza è oggi uno spazio contemporaneo dove vivere esperienze coinvolgenti e godere di una vista panoramica unica sulla città, all’interno di un sito classificato patrimonio mondiale UNESCO
- May the 4th Sci-Film Festival, l'unico festival cinematografico irlandese dedicato alla fantascienza, torna sulla Skellig Coast dal primo al 4 maggio, dando vita a un originale mix di cinema indipendente, esperienze per i fan del genere e avventure ad alto tasso paesaggistico da vivere sullo sfondo degli scorci più cinematografici d'Irlanda