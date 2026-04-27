Ponte Primo maggio, da Tolosa alla Svezia: dove andare in Europa

 Ponte 1 maggio 2026, dove andare: 10 mete in Europa | Sky TG24
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Ponte Primo maggio, da Tolosa alla Svezia occidentale: 10 mete per un viaggio in Europa

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Sorseggiare un cocktail affacciati su Plaza del Ayuntamiento, a Valencia, o passeggiare a 60 metri di altezza con vista su Rottweil, la città più antica del Baden-Württemberg. Ma anche partecipare a un tour sulle tracce di Banksy a Bristol e nuotare nelle acque della Grotta Azzurra dell'isola di Biševo, in Croazia. A pochi giorni dal secondo ponte di primavera siamo andati alla scoperta di 10 mete dove passare il prossimo weekend nel Vecchio Continente

a cura di Costanza Ruggeri

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