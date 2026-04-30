Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 30 aprile: numeri fortunati

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 30 aprile: i numeri fortunati. Niente 6 né 5+Lifestyle
Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri vincenti di oggi, giovedì 30 aprile, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto del 30 aprile
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 30 aprile 2026:
- Bari: 2 - 58 - 76 - 30 - 50
- Cagliari: 28 - 6 - 35 - 51 - 39
- Firenze: 46 - 27 - 71 - 88 - 50
- Genova: 1 - 8 - 15 - 17 - 38
- Milano: 82 - 50 - 87 - 51 - 2
- Napoli: 65 - 38 - 37 - 53 - 46
- Palermo: 56 - 62 - 58 - 10 - 67
- Roma: 57 - 82 - 49 - 80 - 2
- Torino: 39 - 74 - 29 - 35 - 47
- Venezia: 54 - 76 - 22 - 73 - 85
- Nazionale: 69 - 62 - 88 - 43 - 21
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 30 aprile
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
- 1 - 2 - 6 - 8 - 27 - 28 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50 - 54 - 56 - 57 - 58 - 62 - 65 - 74 - 76 - 82
Numero oro: 2
Doppio oro: 2 - 58
Extra: 10 - 15 - 17 - 22 - 29 - 30 - 37 - 49 - 51 - 53 - 71 - 73 - 80 - 87 - 88
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri del 30 aprile 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
- La combinazione vincente è: 6 - 7 - 15 - 44 - 52 - 58
- Il numero Jolly è: 40
- Il numero Superstar è: 16
Il Jackpot del Superenalotto del 30-04-2026 è di 156.800.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 02-05-2026 è di 157.700.000 euro.
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote
Ecco le quote del Concorso Superenalotto/Superstar numero 69 di oggi:
SUPERENALOTTO
- Punti 6:0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 9 totalizzano Euro: 23.184,16
- Punti 4: 772 totalizzano Euro: 274,79
- Punti 3: 28.974 totalizzano Euro: 22,06
- Punti 2: 452.416 totalizzano Euro: 5,00
SUPERSTAR
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 6 totalizzano Euro: 27.479,00
- Punti 3SS: 192 totalizzano Euro: 2.206,00
- Punti 2SS: 2.506 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 14.866 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 27.541 totalizzano Euro: 5,00
- Vincite Seconda Chance 50 Euro: 120 totalizzano Euro: 6.000,00
- Vincite Seconda Chance 3 Euro: 18.029 totalizzano Euro: 54.087,00
- Vincite WinBox 1: 2.569 totalizzano Euro: 64.225,00
- Vincite WinBox 2: 275.819 totalizzano Euro: 560.450,00
- Totale vincite Seconda Chance: 18.149
- Totale vincite WinBox: 278.388.
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 2 maggio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 114 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 99 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 93 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 92 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 87 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 78 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 77 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 77 estrazioni)
- Venezia 79 (manca da 76 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 76 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 114 estrazioni) - 67 (da 87) - 66 (da 75)
- Cagliari 41 (manca da 92 estrazioni) - 52 (da 66) - 63 (da 58)
- Firenze 33 (manca da 75 estrazioni) - 78 (da 63) - 28 (da 62)
- Genova 66 (manca da 74 estrazioni) - 6 (da 64) - 25 (da 50)
- Milano 77 (manca da 71 estrazioni) - 61 (da 65) - 88 (da 55)
- Napoli 40 (manca da 99 estrazioni) - 1 (da 78) - 8 (da 53)
- Palermo 45 (manca da 93 estrazioni) - 90 (da 69) - 36 (da 59)
- Roma 17 (manca da 77 estrazioni) - 7 (da 67) - 37 e 34 (da 66)
- Torino 65 (manca da 77 estrazioni) - 49 (da 76) - 88 (da 72)
- Venezia 79 (manca da 76 estrazioni) - 17 (da 54) - 33 (da 47)
- Nazionale 51 (manca da 66 estrazioni) - 30 (da 65) - 79 (da 64)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 70 (da 85) - 73 (da 60) - 65 (da 58) - 86 (da 51) - 31 e 75 (da 47)
Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record