Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 28 aprile: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 28 aprile.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di lunedì 27 aprile
I numeri vincenti del Lotto del 28 aprile
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 28 aprile 2026:
- Bari: 68 - 50 - 33 - 31 - 23
- Cagliari: 47 - 80 - 44 - 24 - 13
- Firenze: 62 - 5 - 49 - 26 - 47
- Genova: 22 - 34 - 29 - 35 - 86
- Milano: 33 - 45 - 55 - 78 - 27
- Napoli: 58 - 36 - 88 - 47 - 46
- Palermo: 21 - 59 - 73 - 72 - 46
- Roma: 40 - 59 - 74 - 2 - 32
- Torino: 64 - 70 - 36 - 73 - 13
- Venezia: 77 - 64 - 6 - 84 - 69
- Nazionale: 1 - 14 - 24 - 4 - 56
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 28 aprile
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 28 aprile sono:
5 - 21 - 22 - 33 - 34 - 36 - 40 - 44 - 45 - 47 - 49 - 50 - 58 - 59 - 62 - 64 - 68 - 70 - 77 - 80
Numero oro: 68
Doppio oro: 68 - 50
Extra: 2 - 6 - 23 - 24 - 26 - 29 - 31 - 35 - 55 - 72 - 73 - 74 - 78 - 84 - 88
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 28 aprile
Ecco i numeri estratti il 28 aprile 2026:
La combinazione vincente è: 29 - 42 - 43 - 47 - 57 - 60
Il numero Jolly è: 27
Il numero Superstar è: 30
Jackpot del Superenalotto del 28-04-2026: 156.000.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 30-04-2026: 156.800.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 4 totalizzano Euro: 39.697,37
- Punti 4: 282 totalizzano Euro: 575,44
- Punti 3: 13.581 totalizzano Euro: 35,88
- Punti 2: 225.168 totalizzano Euro: 6,71
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 3SS: 80 totalizzano Euro: 3.588,00
- Punti 2SS: 1.097 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 8.590 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 21.583 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 92 totalizzano Euro: 4.600,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.923 totalizzano Euro: 41.769,00
Vincite WinBox 1: 1.901 totalizzano Euro: 47.525,00
Vincite WinBox 2: 228.013 totalizzano Euro: 464.532,00
Totale vincite Seconda Chance: 14.015
Totale vincite WinBox: 229.914
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 30 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 113 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 98 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 92 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 91 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 86 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 77 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 76 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 76 estrazioni)
- Venezia 79 (manca da 75 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 75 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 113 estrazioni) - 67 (da 86) - 66 (da 74)
- Cagliari 41 (manca da 91 estrazioni) - 52 (da 65) - 63 (da 57)
- Firenze 33 (manca da 74 estrazioni) - 78 (da 62) - 28 (da 61)
- Genova 66 (manca da 73 estrazioni) - 6 (da 63) - 25 (da 49)
- Milano 77 (manca da 70 estrazioni) - 61 (da 64) - 88 (da 54)
- Napoli 40 (manca da 98 estrazioni) - 1 (da 77) - 8 (da 52)
- Palermo 45 (manca da 92 estrazioni) - 90 (da 68) - 36 (da 58)
- Roma 17 (manca da 76 estrazioni) - 7 (da 66) - 37 e 34 (da 65)
- Torino 65 (manca da 76 estrazioni) - 49 (da 75) - 88 (da 71)
- Venezia 79 (manca da 75 estrazioni) - 17 (da 53) - 33 (da 46)
- Nazionale 51 (manca da 65 estrazioni) - 30 (da 64) - 79 (da 63)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 30 aprile sono:
- 70 (da 84) - 73 (da 59) - 65 (da 57) - 86 (da 50) - 31 e 75 (da 46)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record