Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 28 aprile: numeri vincenti

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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 28 aprile: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 28 aprile.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di lunedì 27 aprile

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I numeri vincenti del Lotto del 28 aprile

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 28 aprile 2026:

  • Bari:                 68 - 50 - 33 - 31 - 23
  • Cagliari:           47 - 80 - 44 - 24 - 13
  • Firenze:           62 - 5 - 49 - 26 - 47
  • Genova:           22 - 34 - 29 - 35 - 86
  • Milano:            33 - 45 - 55 - 78 - 27
  • Napoli:             58 - 36 - 88 - 47 - 46
  • Palermo:          21 - 59 - 73 - 72 - 46
  • Roma:              40 - 59 - 74 - 2 - 32
  • Torino:             64 - 70 - 36 - 73 - 13
  • Venezia:           77 - 64 - 6 - 84 - 69
  • Nazionale:       1 - 14 - 24 - 4 - 56

 

Per approfondireDal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di martedì 28 aprile

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 28 aprile sono:

 

5 - 21 - 22 - 33 - 34 - 36 - 40 - 44 - 45 - 47 - 49 - 50 - 58 - 59 - 62 - 64 - 68 - 70 - 77 - 80

 

Numero oro: 68

 

Doppio oro: 68 - 50

 

Extra: 2 - 6 - 23 - 24 - 26 - 29 - 31 - 35 - 55 - 72 - 73 - 74 - 78 - 84 - 88

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri del 28 aprile

Ecco i numeri estratti il 28 aprile 2026:

 

La combinazione vincente è: 29 - 42 - 43 - 47 - 57 - 60 

 

Il numero Jolly è: 27

 

Il numero Superstar è: 30

 

Jackpot del Superenalotto del 28-04-2026: 156.000.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 30-04-2026: 156.800.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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Le quote del Superenalotto

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:

Superenalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5: 4 totalizzano Euro: 39.697,37
  • Punti 4: 282 totalizzano Euro: 575,44
  • Punti 3: 13.581 totalizzano Euro: 35,88
  • Punti 2: 225.168 totalizzano Euro: 6,71

 

Superstar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 3SS: 80 totalizzano Euro: 3.588,00
  • Punti 2SS: 1.097 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 8.590 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 21.583 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 92 totalizzano Euro: 4.600,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.923 totalizzano Euro: 41.769,00

 

Vincite WinBox 1: 1.901 totalizzano Euro: 47.525,00

 

Vincite WinBox 2: 228.013 totalizzano Euro: 464.532,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 14.015

 

Totale vincite WinBox: 229.914

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 30 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari                   41 (manca da 113 estrazioni)
  • Napoli              40 (manca da 98 estrazioni)
  • Palermo          45 (manca da 92 estrazioni)
  • Cagliari            41 (manca da 91 estrazioni)
  • Bari                   67 (manca da 86 estrazioni)
  • Napoli               1 (manca da 77 estrazioni)
  • Torino               65 (manca da 76 estrazioni)
  • Roma                17 (manca da 76 estrazioni)
  • Venezia            79 (manca da 75 estrazioni)
  • Torino              49 (manca da 75 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari             41 (manca da 113 estrazioni) - 67 (da 86) - 66 (da 74)
  • Cagliari       41 (manca da 91 estrazioni) - 52 (da 65) - 63 (da 57)
  • Firenze        33 (manca da 74 estrazioni) - 78 (da 62) - 28 (da 61)
  • Genova       66 (manca da 73 estrazioni) - 6 (da 63) - 25 (da 49)
  • Milano         77 (manca da 70 estrazioni) - 61 (da 64) - 88 (da 54)
  • Napoli          40 (manca da 98 estrazioni) - 1 (da 77) - 8 (da 52)
  • Palermo       45 (manca da 92 estrazioni) - 90 (da 68) - 36 (da 58)
  • Roma            17 (manca da 76 estrazioni) - 7 (da 66) - 37 e 34 (da 65)
  • Torino           65 (manca da 76 estrazioni) - 49 (da 75) - 88 (da 71)
  • Venezia         79 (manca da 75 estrazioni) - 17 (da 53) - 33 (da 46)
  • Nazionale     51 (manca da 65 estrazioni) - 30 (da 64) - 79 (da 63)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 30 aprile sono:

 

  • 70 (da 84) - 73 (da 59) - 65 (da 57) - 86 (da 50) - 31 e 75 (da 46)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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