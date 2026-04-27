Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 27 aprile: i numeri vincenti

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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 27 aprile: tutti i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, lunedì 27 aprile , nell'estrazione che recupera quella saltata sabato 25 aprile in quanto giorno festivo.

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Leggi anche: Le estrazioni di venerdì 24 aprile

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I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di lunedì 27 aprile 2026:

  • Bari:                   38 - 78 - 24 - 40 - 33
  • Cagliari:            26 - 80 - 05 - 01 - 48
  • Firenze:            80 - 71 - 74 - 22 - 67
  • Genova:            68 - 39 - 49 - 59 - 13
  • Milano:             40 - 19 - 08 - 62 - 84
  • Napoli:              43 - 80 - 06 - 78 - 82
  • Palermo:          37 - 55 - 68 - 33 - 11
  • Roma:               01 - 04 - 36 - 81 - 38
  • Torino:              17 - 15 - 75 - 69 - 76
  • Venezia:           70 - 85 - 24 - 56 - 53
  • Nazionale:       76 - 84 - 68 - 65 - 23

 

Leggi anche: Fai3 Fai4, nuovo gioco Lotto online e in ricevitoria: come funziona

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Il 10eLotto

Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.

 

Leggi anche: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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Il 10eLotto del 27 aprile

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 27 aprile sono:

 

01 - 04 - 05 - 15 - 17 - 19 - 24 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 43 - 55 - 68 - 70 - 71 - 78 - 80 - 85

 

Numero oro: 38

 

Doppio oro: 38 - 78

 

Extra: 06 - 08 - 22 - 33 - 36 - 48 - 49 - 56 - 59 - 62 - 67 - 69 - 74 - 75 - 81

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste incassare la vincita? Ecco come fare

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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 27 aprile 2026:

 

La combinazione vincente è: 40 - 57 - 62 - 64 - 85 - 87

 

Il numero Jolly è: 23

 

Il numero Superstar è: 56

 

Jackpot del Superenalotto del 27-04-2026: 155.300.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 28-04-2026: 156.000.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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Le quote del 27 aprile

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.67 di oggi:

 

Vincite Superenalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
  • Punti 5: 6 totalizzano Euro: 30.594,94
  • Punti 4: 391 totalizzano Euro: 478,40
  • Punti 3: 15.670 totalizzano Euro: 35,92
  • Punti 2: 257.164 totalizzano Euro: 6,79

 

Vincite Superstar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 47.840,00
  • Punti 3SS: 88 totalizzano Euro: 3.592,00
  • Punti 2SS: 1.406 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 10.759 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 27.552 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 105 totalizzano Euro: 5.250,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.884 totalizzano Euro: 47.652,00

 

Vincite WinBox 1: 2.197 totalizzano Euro: 54.925,00

 

Vincite WinBox 2: 263.369 totalizzano Euro: 534.870,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 15.989

 

Totale vincite WinBox: 265.566

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 28 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari                   41 (manca da 112 estrazioni)
  • Napoli              40 (manca da 97 estrazioni)
  • Palermo          45 (manca da 91 estrazioni)
  • Cagliari            41 (manca da 90 estrazioni)
  • Bari                   67 (manca da 85 estrazioni)
  • Napoli               1 (manca da 76 estrazioni)
  • Torino               65 (manca da 75 estrazioni)
  • Roma                17 (manca da 75 estrazioni)
  • Venezia            79 (manca da 74 estrazioni)
  • Torino              49 (manca da 74 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari             41 (manca da 112 estrazioni) - 67 (da 85) - 66 (da 73)
  • Cagliari       41 (manca da 90 estrazioni) - 52 (da 64) - 63 (da 56)
  • Firenze        33 (manca da 73 estrazioni) - 78 (da 61) - 28 (da 60)
  • Genova       66 (manca da 72 estrazioni) - 6 (da 62) - 25 (da 48)
  • Milano         77 (manca da 69 estrazioni) - 61 (da 63) - 88 (da 53)
  • Napoli          40 (manca da 97 estrazioni) - 1 (da 76) - 36 (da 68)
  • Palermo       45 (manca da 91 estrazioni) - 90 (da 67) - 36 (da 57)
  • Roma            17 (manca da 75 estrazioni) - 7 (da 65) - 37 e 34 (da 64)
  • Torino           65 (manca da 75 estrazioni) - 49 (da 74) - 88 (da 70)
  • Venezia         79 (manca da 74 estrazioni) - 17 (da 52) - 33 (da 45)
  • Nazionale     51 (manca da 64 estrazioni) - 30 (da 63) - 79 (da 62)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 28 aprile sono:

 

  • 70 (da 83) - 73 (da 58) - 65 (da 56) - 86 (da 49) - 31 e 75 (da 45)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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