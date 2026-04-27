Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 27 aprile: i numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, lunedì 27 aprile , nell'estrazione che recupera quella saltata sabato 25 aprile in quanto giorno festivo.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di lunedì 27 aprile 2026:
- Bari: 38 - 78 - 24 - 40 - 33
- Cagliari: 26 - 80 - 05 - 01 - 48
- Firenze: 80 - 71 - 74 - 22 - 67
- Genova: 68 - 39 - 49 - 59 - 13
- Milano: 40 - 19 - 08 - 62 - 84
- Napoli: 43 - 80 - 06 - 78 - 82
- Palermo: 37 - 55 - 68 - 33 - 11
- Roma: 01 - 04 - 36 - 81 - 38
- Torino: 17 - 15 - 75 - 69 - 76
- Venezia: 70 - 85 - 24 - 56 - 53
- Nazionale: 76 - 84 - 68 - 65 - 23
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Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
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Il 10eLotto del 27 aprile
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 27 aprile sono:
01 - 04 - 05 - 15 - 17 - 19 - 24 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 43 - 55 - 68 - 70 - 71 - 78 - 80 - 85
Numero oro: 38
Doppio oro: 38 - 78
Extra: 06 - 08 - 22 - 33 - 36 - 48 - 49 - 56 - 59 - 62 - 67 - 69 - 74 - 75 - 81
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 27 aprile 2026:
La combinazione vincente è: 40 - 57 - 62 - 64 - 85 - 87
Il numero Jolly è: 23
Il numero Superstar è: 56
Jackpot del Superenalotto del 27-04-2026: 155.300.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 28-04-2026: 156.000.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del 27 aprile
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.67 di oggi:
Vincite Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 6 totalizzano Euro: 30.594,94
- Punti 4: 391 totalizzano Euro: 478,40
- Punti 3: 15.670 totalizzano Euro: 35,92
- Punti 2: 257.164 totalizzano Euro: 6,79
Vincite Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 47.840,00
- Punti 3SS: 88 totalizzano Euro: 3.592,00
- Punti 2SS: 1.406 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 10.759 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 27.552 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 105 totalizzano Euro: 5.250,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.884 totalizzano Euro: 47.652,00
Vincite WinBox 1: 2.197 totalizzano Euro: 54.925,00
Vincite WinBox 2: 263.369 totalizzano Euro: 534.870,00
Totale vincite Seconda Chance: 15.989
Totale vincite WinBox: 265.566
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 28 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 112 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 97 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 91 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 90 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 85 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 76 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 75 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 75 estrazioni)
- Venezia 79 (manca da 74 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 74 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 112 estrazioni) - 67 (da 85) - 66 (da 73)
- Cagliari 41 (manca da 90 estrazioni) - 52 (da 64) - 63 (da 56)
- Firenze 33 (manca da 73 estrazioni) - 78 (da 61) - 28 (da 60)
- Genova 66 (manca da 72 estrazioni) - 6 (da 62) - 25 (da 48)
- Milano 77 (manca da 69 estrazioni) - 61 (da 63) - 88 (da 53)
- Napoli 40 (manca da 97 estrazioni) - 1 (da 76) - 36 (da 68)
- Palermo 45 (manca da 91 estrazioni) - 90 (da 67) - 36 (da 57)
- Roma 17 (manca da 75 estrazioni) - 7 (da 65) - 37 e 34 (da 64)
- Torino 65 (manca da 75 estrazioni) - 49 (da 74) - 88 (da 70)
- Venezia 79 (manca da 74 estrazioni) - 17 (da 52) - 33 (da 45)
- Nazionale 51 (manca da 64 estrazioni) - 30 (da 63) - 79 (da 62)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 28 aprile sono:
- 70 (da 83) - 73 (da 58) - 65 (da 56) - 86 (da 49) - 31 e 75 (da 45)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record