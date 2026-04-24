Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 aprile: numeri vincenti

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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 aprile: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 24 aprile.

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire:

L'estrazione del 23 aprile

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I numeri vincenti del 24 aprile

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 24 aprile 2026:

  • BARI:               15  –  88 – 36 – 90 – 37 
  • CAGLIARI:      49 –  22 –  46  – 28 – 86 
  • FIRENZE:        7 – 85  – 14 – 84 – 55 
  • GENOVA:       89 – 69 –  88 –  41 – 81 
  • MILANO:          71 – 43 –  45 –  25 –  3
  • NAPOLI:           83 – 72 –  60 –  16 – 21 
  • PALERMO:      75 – 78 – 68 –  80 –  76 
  • ROMA:             13 – 25 – 67 –  83 – 78 
  • TORINO:         30 – 39 – 63 – 72 – 81
  • VENEZIA:        13  – 55 –  71 – 89 –  5
  • NAZIONALE:  42 – 70 –  22 –  48  –  41 

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Il 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto del 24 aprile 2026

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 24 aprile sono:

 

7-13-15-22-25-30-36-39-43-49-55-69-71-72-75-78-83-85-88-89

 

Numero oro: 15

 

Doppio oro: 15 - 88

 

Extra: 14, 16, 28, 37, 41, 45, 46, 60, 63, 67, 68, 80, 84, 86, 90

 

 

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Superenalotto, come funziona?

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

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Il Superenalotto del 24 aprile

Ecco i numeri estratti il 24 aprile 2026: 

 

La combinazione vincente è: 33 - 37 - 6 - 68 - 82 - 13

 

Il numero Jolly è: 56

 

Il numero Superstar è: 20

 

Jackpot del Superenalotto del 24-04-2026: 153.500.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 27-04-2026: 155.300.000 euro

 

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I numeri ritardatari del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di lunedì 27 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari                   41 (manca da 111 estrazioni)
  • Firenze              47 (manca da 101 estrazioni)
  • Napoli              40 (manca da 96 estrazioni)
  • Palermo          45 (manca da 90 estrazioni)
  • Cagliari            41 (manca da 89 estrazioni)
  • Bari                   67 (manca da 84 estrazioni)
  • Cagliari             26 (manca da 83 estrazioni)
  • Napoli               1 (manca da 75 estrazioni)
  • Roma                17 (manca da 74 estrazioni)
  • Torino               65 (manca da 74 estrazioni)
  • Venezia            79 (manca da 73 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari 41 (manca da 111 estrazioni) - 67 (da 84) - 66 (da 72)
  • Cagliari 41 (manca da 89 estrazioni) - 26 (da 83) - 52 (da 63)
  • Firenze 33 (manca da 72 estrazioni) - 78 (da 60) - 28 (da 59)
  • Genova 66 (manca da 71 estrazioni) - 6 (da 61) - 49 (da 59)
  • Milano 77 (manca da 68 estrazioni) - 61 (da 62) - 88 (da 52)
  • Napoli 40 (manca da 96 estrazioni) - 1 (da 75) - 36 (da 67)
  • Palermo 45 (manca da 90 estrazioni) - 90 (da 66) - 36 (da 56)
  • Roma 17 (manca da 74 estrazioni) - 7 (da 64) - 37 e 34 (da 63)
  • Torino 65 (manca da 74 estrazioni) - 49 (da 73) - 88 (da 69)
  • Venezia 79 (manca da 73 estrazioni) - 17 (da 51) - 33 (da 44)
  • Nazionale 51 (manca da 63 estrazioni) - 30 (da 62) - 79 (da 61)

 

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 27 aprile sono:

 

  • 70 (da 82) - 73 (da 57) - 65 (da 55) - 86 (da 48) - 31 e 75 (da 44)

 

Per approfondire: 

Superenalotto, le 10 vincite record

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