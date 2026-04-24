Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 aprile: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 24 aprile.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire:
I numeri vincenti del 24 aprile
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 24 aprile 2026:
- BARI: 15 – 88 – 36 – 90 – 37
- CAGLIARI: 49 – 22 – 46 – 28 – 86
- FIRENZE: 7 – 85 – 14 – 84 – 55
- GENOVA: 89 – 69 – 88 – 41 – 81
- MILANO: 71 – 43 – 45 – 25 – 3
- NAPOLI: 83 – 72 – 60 – 16 – 21
- PALERMO: 75 – 78 – 68 – 80 – 76
- ROMA: 13 – 25 – 67 – 83 – 78
- TORINO: 30 – 39 – 63 – 72 – 81
- VENEZIA: 13 – 55 – 71 – 89 – 5
- NAZIONALE: 42 – 70 – 22 – 48 – 41
Il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 24 aprile 2026
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 24 aprile sono:
7-13-15-22-25-30-36-39-43-49-55-69-71-72-75-78-83-85-88-89
Numero oro: 15
Doppio oro: 15 - 88
Extra: 14, 16, 28, 37, 41, 45, 46, 60, 63, 67, 68, 80, 84, 86, 90
Superenalotto, come funziona?
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Il Superenalotto del 24 aprile
Ecco i numeri estratti il 24 aprile 2026:
La combinazione vincente è: 33 - 37 - 6 - 68 - 82 - 13
Il numero Jolly è: 56
Il numero Superstar è: 20
Jackpot del Superenalotto del 24-04-2026: 153.500.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 27-04-2026: 155.300.000 euro
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di lunedì 27 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 111 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 101 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 96 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 90 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 89 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 84 estrazioni)
- Cagliari 26 (manca da 83 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 75 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 74 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 74 estrazioni)
- Venezia 79 (manca da 73 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 111 estrazioni) - 67 (da 84) - 66 (da 72)
- Cagliari 41 (manca da 89 estrazioni) - 26 (da 83) - 52 (da 63)
- Firenze 33 (manca da 72 estrazioni) - 78 (da 60) - 28 (da 59)
- Genova 66 (manca da 71 estrazioni) - 6 (da 61) - 49 (da 59)
- Milano 77 (manca da 68 estrazioni) - 61 (da 62) - 88 (da 52)
- Napoli 40 (manca da 96 estrazioni) - 1 (da 75) - 36 (da 67)
- Palermo 45 (manca da 90 estrazioni) - 90 (da 66) - 36 (da 56)
- Roma 17 (manca da 74 estrazioni) - 7 (da 64) - 37 e 34 (da 63)
- Torino 65 (manca da 74 estrazioni) - 49 (da 73) - 88 (da 69)
- Venezia 79 (manca da 73 estrazioni) - 17 (da 51) - 33 (da 44)
- Nazionale 51 (manca da 63 estrazioni) - 30 (da 62) - 79 (da 61)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 27 aprile sono:
- 70 (da 82) - 73 (da 57) - 65 (da 55) - 86 (da 48) - 31 e 75 (da 44)
Per approfondire: