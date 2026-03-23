Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 23 al 29 marzo

Introduzione
Si parte con un nuovo lunedì ed una nuova settimana al via. Sarà significativa e ricca di novità? Lavoro, soldi e amore ti supporteranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 23 al 29 marzo.
Quello che devi sapere
ARIETE
Tante idee e progetti animeranno la settimana, con entusiasmo alle stelle. In amore cresce il desiderio di dare e ricevere attenzioni sincere. Sul lavoro rischiate qualche distrazione dovuta alla sfera personale. La fortuna vi sostiene, ma serve pazienza nei rapporti.
TORO
Un clima sereno vi accompagna, favorendo incontri e nuove prospettive. In amore vi esprimete con più sicurezza e fascino. Nel lavoro potete cogliere occasioni importanti se ben organizzati. La fortuna è favorevole, soprattutto nelle scelte ponderate.
GEMELLI
Momenti leggeri si alternano a pensieri che chiedono maggiore calma. In amore cercate stabilità, evitando di ingigantire piccole divergenze. Nel lavoro la pressione si fa sentire più del solito. La fortuna è altalenante: meglio non forzare le situazioni.
CANCRO
La voglia di svago e compagnia rende le giornate più vivaci. In amore convivono passione e qualche emozione irrisolta. Nel lavoro emergono creatività e buone capacità comunicative. La fortuna offre occasioni, ma richiede equilibrio.
LEONE
Spirito intraprendente e organizzazione vi rendono protagonisti. In amore sapete creare armonia e rafforzare i legami. Nel lavoro procedete con sicurezza, anche se serve ancora tempo. La fortuna cresce grazie alla vostra determinazione.
VERGINE
Alcune tensioni invitano a riflettere e fare chiarezza dentro di voi. In amore è il momento di capire cosa provate davvero. Nel lavoro si avverte stanchezza, ma potete gestirla con calma. La fortuna vi protegge da scelte poco vantaggiose.
BILANCIA
L’attenzione ai dettagli migliora la gestione della quotidianità. In amore tutto scorre, ma è bene affrontare eventuali dubbi. Nel lavoro precisione ed efficienza fanno la differenza. La fortuna è discreta, meglio evitare rischi inutili.
SCORPIONE
Entusiasmo e voglia di vivere rendono l’atmosfera più leggera. In amore il vostro fascino è irresistibile e coinvolgente. Nel lavoro agite con astuzia, pronti a cogliere ogni occasione. La fortuna vi segue grazie al vostro intuito.
SAGITTARIO
Qualche incomprensione può nascere se non curate bene le parole. In amore è meglio ascoltare il cuore più che i dubbi. Nel lavoro servono attenzione e chiarezza per evitare errori. La fortuna è incerta, quindi meglio muoversi con cautela.
CAPRICORNO
Energia e determinazione vi spingono a rinnovare i vostri ritmi. In amore cercate stimoli nuovi, ma senza creare tensioni. Nel lavoro siete efficaci e pronti a distinguervi. La fortuna vi accompagna, anche se i risultati arriveranno gradualmente.
ACQUARIO
Progetti e idee prendono forma, soprattutto nei rapporti personali. In amore dimostrate equilibrio tra sentimento e concretezza. Nel lavoro consolidate il vostro ruolo con naturalezza. La fortuna è stabile e vi dà sicurezza.
PESCI
Creatività e sensibilità vi aiutano a gestire ogni situazione. In amore vivete emozioni intense e momenti coinvolgenti. Nel lavoro spiccano comunicazione e capacità di mediazione. La fortuna vi sostiene, soprattutto se agite con decisione.