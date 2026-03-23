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Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 23 al 29 marzo

Lifestyle

Introduzione

Si parte con un nuovo lunedì ed una nuova settimana al via. Sarà significativa e ricca di novità? Lavoro, soldi e amore ti supporteranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 23 al 29 marzo.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Tante idee e progetti animeranno la settimana, con entusiasmo alle stelle. In amore cresce il desiderio di dare e ricevere attenzioni sincere. Sul lavoro rischiate qualche distrazione dovuta alla sfera personale. La fortuna vi sostiene, ma serve pazienza nei rapporti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

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TORO

Un clima sereno vi accompagna, favorendo incontri e nuove prospettive. In amore vi esprimete con più sicurezza e fascino. Nel lavoro potete cogliere occasioni importanti se ben organizzati. La fortuna è favorevole, soprattutto nelle scelte ponderate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

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GEMELLI

Momenti leggeri si alternano a pensieri che chiedono maggiore calma. In amore cercate stabilità, evitando di ingigantire piccole divergenze. Nel lavoro la pressione si fa sentire più del solito. La fortuna è altalenante: meglio non forzare le situazioni.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

La voglia di svago e compagnia rende le giornate più vivaci. In amore convivono passione e qualche emozione irrisolta. Nel lavoro emergono creatività e buone capacità comunicative. La fortuna offre occasioni, ma richiede equilibrio.

 

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4/12
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LEONE

Spirito intraprendente e organizzazione vi rendono protagonisti. In amore sapete creare armonia e rafforzare i legami. Nel lavoro procedete con sicurezza, anche se serve ancora tempo. La fortuna cresce grazie alla vostra determinazione.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

Alcune tensioni invitano a riflettere e fare chiarezza dentro di voi. In amore è il momento di capire cosa provate davvero. Nel lavoro si avverte stanchezza, ma potete gestirla con calma. La fortuna vi protegge da scelte poco vantaggiose.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
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BILANCIA

L’attenzione ai dettagli migliora la gestione della quotidianità. In amore tutto scorre, ma è bene affrontare eventuali dubbi. Nel lavoro precisione ed efficienza fanno la differenza. La fortuna è discreta, meglio evitare rischi inutili.

 

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7/12

SCORPIONE

Entusiasmo e voglia di vivere rendono l’atmosfera più leggera. In amore il vostro fascino è irresistibile e coinvolgente. Nel lavoro agite con astuzia, pronti a cogliere ogni occasione. La fortuna vi segue grazie al vostro intuito.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

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SAGITTARIO

Qualche incomprensione può nascere se non curate bene le parole. In amore è meglio ascoltare il cuore più che i dubbi. Nel lavoro servono attenzione e chiarezza per evitare errori. La fortuna è incerta, quindi meglio muoversi con cautela.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Energia e determinazione vi spingono a rinnovare i vostri ritmi. In amore cercate stimoli nuovi, ma senza creare tensioni. Nel lavoro siete efficaci e pronti a distinguervi. La fortuna vi accompagna, anche se i risultati arriveranno gradualmente. 

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

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ACQUARIO

Progetti e idee prendono forma, soprattutto nei rapporti personali. In amore dimostrate equilibrio tra sentimento e concretezza. Nel lavoro consolidate il vostro ruolo con naturalezza. La fortuna è stabile e vi dà sicurezza.

 

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11/12

PESCI

Creatività e sensibilità vi aiutano a gestire ogni situazione. In amore vivete emozioni intense e momenti coinvolgenti. Nel lavoro spiccano comunicazione e capacità di mediazione. La fortuna vi sostiene, soprattutto se agite con decisione.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

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