Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 10 febbraio

Lifestyle

Introduzione

Tutto ronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 10 febbraio.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata luminosa e carismatica, in cui il vostro fascino risulta particolarmente evidente. In amore cresce il romanticismo e il desiderio di relazioni delicate e profonde. Nel lavoro vi esprimete con sicurezza e visione, mentre la fortuna vi guida con l’intuito.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Il clima cambia in meglio e vi sentite più sciolti e centrati. In amore tornano passione e desiderio di rinnovamento, con sorprese piacevoli anche per chi è solo. Sul lavoro arrivano conferme e buone collaborazioni, con una fortuna diffusa e costruttiva.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

Giornata più introspettiva, che invita a rallentare e a scegliere ambienti familiari. In amore il fascino resta alto, ma serve maggiore tolleranza e ascolto reciproco. Nel lavoro si gettano basi importanti per il futuro, mentre la fortuna consiglia prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Al centro della giornata ci sono affetti e famiglia, vissuti con partecipazione e calore. In amore prevalgono armonia e desiderio di stabilità, anche se l’umore può essere altalenante. Il lavoro trova sostegno e la fortuna favorisce la vita sociale.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

Giornata incoraggiante, con una sensazione di ripartenza e nuove possibilità. In amore cercate complicità e momenti intensi, anche in contesti inaspettati. Sul lavoro dimostrate grande professionalità, mentre la fortuna chiede solo attenzione nelle scelte.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Qualche tensione iniziale lascia spazio a soluzioni intelligenti e ironia salvifica. In amore trovate il coraggio di esprimere ciò che sentite, con risultati sorprendenti. Il lavoro è favorito da concentrazione e metodo, con una fortuna che sostiene le decisioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Giornata emotivamente variabile, soprattutto in ambito familiare, dove serve diplomazia. In amore il dialogo gentile aiuta a ristabilire equilibrio e complicità. Nel lavoro evitate provocazioni inutili, mentre la fortuna invita a moderazione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Clima molto favorevole, che esalta sensibilità, empatia e sicurezza personale. In amore vivete una fase positiva che richiede impegno e dedizione sincera. Sul lavoro siete stimati per comprensione e affidabilità, con una fortuna che sostiene i legami.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

Giornata tra slanci e riflessioni, con energia ben canalizzata. In amore è meglio evitare mosse azzardate e rispettare i vostri limiti emotivi. Nel lavoro brillate nello studio e nell’esposizione, mentre la fortuna vi accompagna con equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Atmosfera serena e armoniosa, soprattutto in ambito domestico. In amore vi sentite completi e pronti a vivere emozioni intense o nuove avventure. Il lavoro mette in luce la vostra operosità, con una fortuna che favorisce il buon senso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

Giornata intuitiva e ispirata, con scelte guidate da una forte percezione interiore. In amore osate di più e venite ricambiati con entusiasmo. Sul lavoro agite con decisione e professionalità, mentre la fortuna invita a non esagerare.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Clima molto positivo, che valorizza sensibilità, diplomazia e generosità. In amore vivete una fase ricca di emozioni e possibilità concrete. Nel lavoro serve fermezza nei toni, mentre la fortuna vi aiuta a risolvere questioni familiari.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Città più accoglienti al mondo, Montepulciano è nella top 10

Lifestyle

Milano-Cortina 2026, non solo gare: tutti gli eventi da scoprire

Lifestyle

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 9 al 15 febbraio

Lifestyle

Oroscopo del 9 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 7 febbraio: i numeri vincenti