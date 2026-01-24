Oroscopo Febbraio 2026, le previsioni e i consigli mensili per tutti

Un mese che parte leggero e creativo e si fa poi più impegnativo. In amore passione e romanticismo sono forti, ma serve concretezza per evitare illusioni, mentre nel lavoro si alternano entusiasmo e richieste di maggiore responsabilità. La fortuna favorisce chi mantiene equilibrio tra piacere e dovere.

