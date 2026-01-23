Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 23 gennaio

La giornata si apre con energia e voglia di emergere, rendendoti più intraprendente e comunicativo del solito. In amore senti il bisogno di conferme e di vivere emozioni senza freni. Nel lavoro arrivano segnali incoraggianti che premiano impegno e iniziativa personale. La fortuna sostiene scelte intuitive e azioni coraggiose, purché ben calibrate.

