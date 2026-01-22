Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 22 gennaio

Lifestyle

Introduzione

Nuova giornata da vivere al meglio: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 22 gennaio.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata scorre con buona energia, anche se richiede un po’ di flessibilità nell’organizzazione. In amore c’è voglia di novità e di seguire ciò che il cuore suggerisce, superando qualche dubbio. Nel lavoro la chiarezza vi aiuta a sistemare vecchi malintesi, mentre la fortuna vi sostiene con intuizioni brillanti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Il clima è altalenante ma gestibile, purché non vi carichiate di pesi inutili. In amore è importante aprirsi alla socialità e accogliere nuove esperienze che ravvivano il rapporto. Sul lavoro fate molto più del dovuto, ma la fortuna vi accompagna se saprete ascoltare anche i vostri bisogni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

Giornata vivace e stimolante, con grande desiderio di movimento e contatti. In amore soffia un vento nuovo che favorisce incontri interessanti e dialoghi più leggeri. Nel lavoro cresce la voglia di cambiare o migliorare, mentre la fortuna alimenta ottimismo e fiducia nel futuro.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Si parte con qualche questione da sistemare, ma l’umore resta sereno e costruttivo. In amore cercate stabilità, comprensione e una comunicazione profonda che oggi trovano terreno fertile. Il lavoro beneficia del vostro intuito, mentre la fortuna vi rende più empatici e apprezzati.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

Qualche piccola tensione non intacca la vostra forza e la vostra vitalità. In amore siete chiamati a dedicarvi di più ai sentimenti, senza rimandare o trovare scuse. Sul lavoro servono diplomazia e pazienza, mentre la fortuna vi invita a usare con saggezza le vostre risorse interiori.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

La giornata è sostenuta da energie positive che vi aiutano a fare passi importanti. In amore domina la passione e il desiderio di leggerezza, senza troppe complicazioni. Il lavoro riceve una spinta decisa e la fortuna vi accompagna se evitate inutili eccessi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Clima armonioso e rassicurante, soprattutto nei rapporti più stretti. In amore è il momento giusto per chiarire e rafforzare i legami con dolcezza. Il lavoro premia le vostre idee e la collaborazione, mentre la fortuna vi regala buone prospettive a lungo termine.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Giornata intensa, con emozioni forti e qualche confronto acceso ma utile. In amore anche le piccole tensioni servono a rendere il rapporto più vivo e autentico. Sul lavoro sapete gestire le pressioni con intelligenza, mentre la fortuna vi guida con lucidità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

Il cielo vi rende comunicativi, positivi e aperti agli altri. In amore cresce il desiderio di condividere entusiasmo e passione, sia in coppia che nelle nuove conoscenze. Il lavoro vi vede brillare per competenza e la fortuna sostiene progetti ambiziosi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La giornata vi trova più fiduciosi e dinamici del solito. In amore prevale l’aspetto passionale e la voglia di uscire dagli schemi. Nel lavoro determinazione e disciplina portano risultati, mentre la fortuna vi spinge a guardare lontano con coraggio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

Periodo molto favorevole, con entusiasmo e riconoscimenti personali. In amore è il momento di esprimere ciò che provate con autenticità e misura. Il lavoro di squadra vi valorizza e la fortuna consiglia solo un po’ di pazienza prima di grandi passi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Giornata energica e costruttiva, con relazioni che si rafforzano. In amore la condivisione di interessi e passioni crea un legame più profondo. Sul lavoro conviene muoversi con discrezione, mentre la fortuna vi sostiene con buone notizie e nuove opportunità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 gennaio

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 20 gennaio: i numeri vincenti

Lifestyle

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 20 gennaio

Lifestyle

Oroscopo settimanale, previsioni dal 19 al 25 gennaio segno per segno

Lifestyle

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 gennaio