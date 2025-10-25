Oroscopo novembre 2025, previsioni e consigli per tutti i segni

È un mese di rigenerazione e potenza interiore: ogni azione risulta più incisiva e carica di senso. L’energia di novembre favorisce nuovi inizi e il consolidamento dei progetti più importanti. In amore c’è intensità e desiderio di autenticità, con incontri che lasciano il segno. Nel lavoro la visione è lucida e permette di prendere decisioni mirate e la fortuna accompagna chi si muove con passione e fiducia.

