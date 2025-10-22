Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

National Geographic, Milano e le Dolomiti tra le 25 mete migliori del 2026. FOTO

Lifestyle fotogallery
27 foto
©Getty

In vista delle imminenti Olimpiadi invernali, il capoluogo lombardo e (soprattutto) la "leggendaria catena alpina" entrano tra i luoghi che la testata consiglia di visitare il prossimo anno. Dalle nuove riserve per capodogli nei Caraibi al deserto australiano che apre ai pernottamenti notturni, ecco quali sono le altre

Lifestyle: Ultime gallery

National Geographic, Milano e Dolomiti tra mete migliori 2026. FOTO

Lifestyle

In vista delle imminenti Olimpiadi invernali, il capoluogo lombardo e (soprattutto) la...

27 foto

Halloween 2025, gadget a tema sotto i 50 euro: 10 idee

GUIDA ACQUISTI

Per chi è in cerca di gadget per rendere più divertente e suggestiva la notte del 31 ottobre, su...

10 foto

Gambero Rosso, premiati i migliori ristoranti d'Italia: ecco quali

Lifestyle

Bottura, Crippa e Romito. Questi alcuni degli chef i cui ristoranti sono stati premiati...

15 foto

Halloween, i migliori costumi per cani sfilano in strada a New York

Lifestyle

La 35esima edizione dell'annuale sfilata riservata agli amici a quattro zampe  è andata in...

8 foto

Libri per bambini, 8 racconti poetici per bimbi fino a 7 anni

Lifestyle

La poesia anche per i più piccoli. Ecco otto libri per parlare, raccontare, spiegare o soltanto...

8 foto

ALTRE NOTIZIE

Bambina di 11 anni investita ad Andria, è grave

Cronaca

È successo ieri pomeriggio in via Nenni. La bimba stava attraversando la carreggiata in...

Oggi Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani

Politica

La premier è attesa alle 9.30 in Senato e alle 16.15 alla Camera. Un appuntamento che coincide...

Gaza, Vance in Israele, oggi incontra Netanyahu. LIVE

live Mondo

Il vicepresidente Usa in Israele con Witkoff e Kushner: "Non ci saranno truppe americane a...