Viaggi, i trend del turismo per il 2026. La classifica di Skyscanner

Viaggi, i nuovi trend del turismo italiano per il 2026. La classifica di SkyscannerLifestyle
Introduzione
Quali saranno le mete più ambite dai viaggiatori italiani nel 2026? A dare una risposta è stato il nuovo Travel Trends Report 2026 di Skyscanner, leader globale nel settore dei viaggi, che ha stilato una classifica delle destinazioni più di tendenza per il prossimo anno. Nella classifica c'è anche una località italiana. Vediamole insieme.
Quello che devi sapere
Le destinazioni di tendenza per il 2026
Secondo il rapporto di Skyscanner, i viaggiatori sembrano essere più interessati alle mete che riflettono “le passioni”, spiega Stefano Maglietta, travel trend expert di Skyscanner. “Che si tratti di un rituale di bellezza, di una fuga in montagna, di un viaggio tra le pagine di un libro o di nuove emozioni condivise, le tendenze 2026 raccontano di un viaggiatore che mette autenticità e benessere al centro, ovunque si trovi”, spiega.
Vedi anche:
Bambini in viaggio, nell’Altopiano della Paganella tra sentieri, parchi e malghe. FOTO
10 - Aktau, Kazakistan
Affacciata sul Mar Caspio, Aktau offre paesaggi unici e accesso alle meraviglie naturali del Kazakistan. In crescita grazie a migliori collegamenti aerei e al fascino delle destinazioni fuori dai circuiti turistici, Aktau registra una crescita del +75% come meta di tendenza per il 2026.
9 - Cordova, Spagna
Con un +95% Cordova rientra tra le destinazioni di tendenza per il nuovo anno. La città spagnola incanta i viaggiatori grazie a più opzioni di volo e alla ricerca di esperienze culturali.
8 - Phu Quoc, Vietnam
Phu Quoc vanta spiagge di sabbia bianca e vivaci mercati notturni. Con un +100%, la località vietnamita attira sempre più visitatori grazie ai voli diretti e al crescente interesse per le fughe nel Sud-Est asiatico.
Potrebbe interessarti:
Turismo, quanto costa una notte in Bed and Breakfast? La classifica delle città italiane
7 - San Juan, Porto Rico
Con le sue strade coloniali colorate e le spiagge vivaci, San Juan è in tendenza grazie anche alle nuove rotte transatlantiche e al desiderio dei viaggiatori di esplorare mete esotiche e calde (+102%).
6 - Linz, Austria
La città austriaca di Linz, nota per la scena artistica contemporanea e il pittoresco centro storico, è in crescita grazie a nuovi collegamenti aerei e all’interesse per i soggiorni brevi (+152%).
5 - Portimão, Portogallo
Con le sue spiagge dorate e i porti turistici sulla costa dell’Algarve, la città portuale di Portimão è una delle mete preferite dagli italiani per l’estate 2026 (+181%).
Leggi anche:
Viaggi all’estero, qual è la carta migliore per pagare: i consigli
4 - Xi’an, Cina
Al quarto posto troviamo la Casa dell’Esercito di Terracotta, Xi’an. Questa città, capoluogo della provincia di Shaanxi nella Cina Centrale, unisce storia e modernità. L’aumento dei voli diretti e la rinnovata curiosità verso la Cina stanno contribuendo alla sua crescita (+216%).
3 - Koror, Palau
Medaglia di bronzo per la più grande città delle isole Palau, nel Pacifico occidentale. Porta d'accesso per i celebri siti di immersione dell'arcipelago, Koror attira sempre più viaggiatori grazie a nuove rotte aeree e al fascino dell’eco-turismo (+268%).
2 - Salerno, Italia
Anche l'Italia entra nella classifica, conquistando il secondo gradino più alto del podio. Salerno, con il suo lungomare, il centro medievale e la vicinanza alla Costiera Amalfitana, è in forte crescita (+418%) grazie anche al miglioramento dei collegamenti treno–aeroporto.
1 - Rzeszów, Polonia
Al primo posto troviamo la città polacca di Rzeszów. Con la sua vivace piazza del mercato e i castelli circostanti, Rzeszów sta conquistando i viaggiatori grazie ai nuovi collegamenti aerei e alla reputazione della Polonia come destinazione economica e ricca di cultura (+498%).