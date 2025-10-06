Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 6 al 12 ottobre segno per segno

Lifestyle

Èarrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky

 

ascolta articolo

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 6 al 12 ottobre.

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE

Settimana di introspezione e chiarezza: sentirete il bisogno di fermarvi, ascoltare le vostre emozioni e capire davvero cosa desiderate. Questo vi aiuterà a vivere relazioni più sincere e scelte più consapevoli anche sul piano professionale. Con lucidità e pianificazione, i vostri sforzi daranno risultati solidi e duraturi.

TORO

Settimana vivace ma non priva di tensioni, in cui sarà importante mantenere la calma e dosare le energie. Qualche piccola incomprensione affettiva potrebbe mettervi alla prova, ma l’impegno e la pazienza vi premieranno. Nel lavoro emergono buone occasioni, purché restiate concentrati e prudenti nelle decisioni economiche.

GEMELLI

Settimana scorrevole ma leggermente altalenante sul piano emotivo, con piccole questioni familiari o amicali da chiarire. In amore serve più ascolto e meno impulsività. Sul lavoro, invece, la collaborazione e la prontezza mentale vi permetteranno di superare ostacoli e cogliere nuove opportunità con equilibrio e lucidità.

CANCRO

Settimana positiva e stimolante, piena di energia e voglia di fare. In amore ritroverete entusiasmo, passione e desiderio di condivisione. Anche sul lavoro le vostre idee si rivelano vincenti, attirando apprezzamenti e buone occasioni. La fortuna accompagna ogni scelta ben ponderata, amplificando le possibilità di successo.

LEONE

Settimana dinamica ma un po’ instabile: alternanza di momenti intensi e pause di riflessione. In amore potrebbero emergere gelosie o fraintendimenti, ma tutto si risolve con chiarezza e pazienza. Sul lavoro meglio evitare distrazioni: la lucidità sarà la vostra arma più preziosa per non disperdere energie e risorse.

VERGINE

Settimana energica e produttiva, ideale per portare avanti progetti e concretizzare obiettivi. In amore ritrovate equilibrio e passione, con una maggiore chiarezza nei rapporti. Nel lavoro l’intuito si combina alla precisione, garantendo ottimi risultati. Le scelte ragionate e i passi misurati si riveleranno particolarmente fortunati.

BILANCIA

Settimana di riflessione e ripartenza: qualche dubbio iniziale lascia spazio a una rinnovata fiducia. In amore tornano serenità e desiderio di complicità. Sul lavoro, la concretezza vi aiuta a dare forma a ciò che desiderate. La fortuna sostiene chi sa mantenere equilibrio tra emozione e razionalità.

SCORPIONE

Settimana intensa e carica di energia, in cui potrete unire passione e determinazione. Le emozioni sono profonde e autentiche, perfette per chi desidera rafforzare un legame o vivere nuovi incontri. Nel lavoro, la vostra tenacia apre strade promettenti, mentre la fortuna accompagna intuizioni e investimenti intelligenti.

SAGITTARIO

Settimana vivace e creativa, segnata dal bisogno di ritrovare leggerezza e armonia. In amore, la sincerità e l’ascolto reciproco saranno fondamentali per riportare equilibrio. Sul lavoro, idee brillanti e spirito innovativo porteranno buoni risultati, ma serve prudenza per evitare di disperdere energie in troppe direzioni.

CAPRICORNO

Settimana lucida e scorrevole, con ottime capacità strategiche e un forte senso pratico. In amore cresce il fascino personale e non mancano nuove occasioni di incontro. Nel lavoro la determinazione premia e vi porta verso obiettivi concreti. La fortuna sostiene le scelte razionali e gli investimenti ponderati.

ACQUARIO

Settimana un po’ caotica, che richiede calma e lucidità per gestire al meglio gli imprevisti. In amore serve pazienza per evitare discussioni inutili, mentre sul lavoro la prudenza vi aiuterà a difendere ciò che avete costruito. Meglio rinviare decisioni o spese importanti, in attesa di un clima più sereno.

PESCI

Settimana serena e rilassata, ideale per godere delle piccole gioie quotidiane e dei legami autentici. In amore la sensibilità vi rende magnetici e attenti alle emozioni altrui. Nel lavoro mantenete ritmi equilibrati senza forzature. La fortuna premia le scelte passate e regala risultati concreti senza eccessivi sforzi.

FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Lifestyle

Tutto quello che c'è da sapere sui 12 segni dello zodiaco

Che cos'è l'oroscopo? E lo zodiaco? E a quale segno zodiacale appartiene ognuno di noi? Ecco, in breve, alcuni aspetti da approfondire sul tema, tra lontane origini ed elementi terrestri 

Vai alla Fotogallery

Lifestyle: Ultime notizie

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 7 ottobre

Lifestyle

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere...

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 6 al 12 ottobre

Lifestyle

Èarrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità...

Oroscopo del 6 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Si parte con una nuova giornata da vivere al meglio. Sarà degna di nota? Se sei curioso di sapere...

Genova 2025, il Salone Nautico scommette su innovazione e design

Anna Chieregato

Le Défilé L’Oréal Paris: in passerella empowerment femminile

Federica Pirchio

Lifestyle: I più letti