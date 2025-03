Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 marzo

Si parte per affrontare una nuova giornata. Sarà ricca di cambiamenti? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata tutta da vivere: sarà significativa? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 28 marzo. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Mercurio esercita una forte influenza su di voi, potenziando le vostre capacità organizzative. Gli astri vi sono favorevoli, con diversi pianeti che vi supportano in amore, lavoro e finanze. È un periodo di entusiasmo e nuove avventure sentimentali, in cui la vostra natura dinamica e ambiziosa vi renderà particolarmente affascinanti. Nuovi impegni vi stimoleranno e vi daranno energia. Giove accompagna il vostro percorso, aprendo la strada a ottime prospettive e iniziative appassionanti.

TORO La giornata potrebbe essere segnata da un umore altalenante a causa di influenze astrali contrastanti. Evitate di lasciarvi coinvolgere in polemiche inutili e cercate armonia nelle relazioni. L'energia di Urano vi offrirà la determinazione necessaria per agire al momento giusto, mentre le configurazioni planetarie vi aiuteranno a far emergere le vostre qualità con sicurezza. La Luna favorisce decisioni ponderate in ambito finanziario, rendendo questo un periodo ideale per gestire con successo le vostre risorse economiche.

GEMELLI La configurazione planetaria odierna potrebbe portare qualche alternanza. Nettuno, Saturno e la Luna potrebbero creare ostacoli alle vostre iniziative personali, ma mantenere la calma sarà la chiave per superarli. Dedicate più spazio ai sentimenti: l’energia positiva di Venere e Giove favorisce il rapporto con i colleghi, rendendo l’ambiente lavorativo sereno e armonioso. La giornata scorrerà in modo fluido, offrendovi occasioni di collaborazione e intesa.

CANCRO L’opposizione di Venere potrebbe portare qualche piccolo malumore, ma nel complesso il cielo resta sereno. Affrontate le sfide con positività e un pizzico di umorismo. Oggi è meglio evitare decisioni impegnative, soprattutto in ambito sentimentale, ma i legami solidi resteranno stabili. Urano e altri pianeti vi sono favorevoli, spingendovi a onorare gli impegni presi. Questo è anche il momento ideale per risolvere finalmente le questioni economiche in sospeso.

LEONE La configurazione planetaria è favorevole e promette successi in amore, lavoro e finanze. Il Sole e Venere vi donano audacia e passione, aprendo la porta a esperienze sentimentali intense e inaspettate. Preparatevi a vivere momenti carichi di emozione, mostrando il vostro naturale carisma, capace di attirare e ispirare chi vi circonda. Sul fronte economico, è consigliabile evitare spese superflue e concentrarsi sul risparmio per il futuro.

VERGINE Oggi, grazie alla favorevole sinergia tra Marte e Urano, l’atmosfera in famiglia sarà serena e armoniosa. Tuttavia, qualche insoddisfazione sul lavoro potrebbe causarvi inquietudine. Apritevi a nuovi amori o ravvivate le relazioni esistenti, lasciandovi guidare dagli astri verso un futuro ricco di opportunità. Marte e Urano sostengono la vostra carriera, promettendo sviluppi positivi. Affrontate la giornata con precisione, ma concedetevi anche flessibilità nella gestione del tempo. Con il supporto di un esperto finanziario, potreste cogliere un’interessante opportunità economica. Agite con fiducia per ottenere le soddisfazioni che meritate.

BILANCIA Oggi, grazie all’influenza di Venere, il vostro giudizio sarà chiaro e sicuro. Apritevi a nuove conoscenze senza precludervi opportunità interessanti, perché qualcuno potrebbe catturare la vostra attenzione. Un progetto lavorativo stimolante vi entusiasma, ma richiede maggiore responsabilità. Affidandovi alla vostra abilità organizzativa, riuscirete a raggiungere il successo in modo rapido ed efficace. Sul fronte finanziario, è meglio evitare mosse azzardate: attendete un momento più propizio per investimenti o decisioni economiche importanti.

SCORPIONE Sotto la benefica influenza della Luna, vi attende una giornata intensa e produttiva. Marte e Nettuno vi sostengono, accendendo la passione e spingendovi verso nuove esperienze. Plutone potrebbe far emergere un senso di insoddisfazione, ma ascoltare il partner vi aiuterà a superare eventuali difficoltà. Urano e Plutone suggeriscono di moderare le ambizioni e posticipare alcuni progetti: la pazienza sarà la vostra alleata. Sul fronte finanziario, Saturno promette prospettive positive e interessanti opportunità di investimento.

SAGITTARIO Oggi alcuni pianeti potrebbero creare piccoli ostacoli, ma grazie alla vostra allegria e autoironia riuscirete a superarli senza difficoltà. Un nuovo amore potrebbe catturare la vostra attenzione, portando emozioni inaspettate. Sul lavoro, affrontate con diplomazia un eventuale malinteso con un collega nuovo, dimostrando disponibilità e spirito di collaborazione. Accogliete le responsabilità con generosità e saprete gestire al meglio ogni situazione. In ambito finanziario, evitate spese eccessive e mantenetevi entro il vostro budget.

CAPRICORNO Oggi, grazie all’influenza di Saturno, Urano e Nettuno, i vostri desideri potrebbero finalmente prendere forma. Dedicate attenzione alla vostra relazione, evitando di dare nulla per scontato: coltivate il sentimento affinché possa crescere e rafforzarsi. La Luna e Saturno vi sostengono nel cammino verso il successo. Se i vostri superiori sembrano distanti, non preoccupatevi: presto il loro atteggiamento cambierà. Sul fronte finanziario, il periodo è favorevole, ma è importante evitare rischi eccessivi. Sfruttate le opportunità con saggezza e prudenza.

ACQUARIO Oggi sarete accompagnati da un’energia positiva che unisce grinta ed equilibrio. Giove, Sole, Venere e Mercurio vi sostengono, ma Urano vi invita alla moderazione. Lasciatevi ispirare da Venere per esprimere i vostri sentimenti con romanticismo e passione. Sul lavoro, i vostri successi attireranno l’attenzione dei superiori, aprendo la strada a elogi e nuove opportunità. In ambito finanziario, agite con prudenza e astuzia per prendere decisioni vantaggiose.