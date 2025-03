Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 24 al 30 marzo

È arrivato un nuovo lunedì in calendario che corrisponde all'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky

Con la giornata odierna inizia una nuova settimana, da affrontare con vigore. Proporrà svolte particolari? Lavoro, soldi e amore saranno dalla tua parte? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 24 al 30 marzo.

Lunedì potrebbe sembrarvi faticoso, ma già nel pomeriggio tornerete energici e determinati. Le stelle favoriscono incontri e decisioni familiari, ma sarà essenziale gestire i contrasti con equilibrio. Il weekend sarà movimentato e ricco di stimoli, ideale per divertirsi ma anche per confronti accesi.

Dopo qualche tensione iniziale, la settimana porterà momenti di dolcezza e occasioni di crescita nei rapporti personali. Creatività e intuito vi aiuteranno a distinguervi sul lavoro. Nel weekend evitate distrazioni: sarà il momento giusto per trasformare idee e progetti in risultati concreti.

La settimana inizia e si conclude con energia positiva, ma la parte centrale potrebbe portarvi qualche incertezza. Evitate di farvi influenzare troppo dai dubbi. Nel weekend ritroverete il buonumore, con momenti di svago e leggerezza che vi aiuteranno a ricaricare le energie.

Se l'inizio settimana vi sembra complicato, non temete: da giovedì il cielo si schiarisce, regalandovi opportunità di riconciliazione e nuovi slanci emotivi. In amore potrete rivedere alcune scelte e aprire il cuore. Nel weekend servirà pazienza per evitare contrasti inutili.

I primi giorni saranno dedicati all’introspezione: capire cosa desiderate davvero sarà fondamentale per pianificare il futuro. Evitate di accontentare gli altri a discapito di voi stessi. Nel weekend avrete le idee più chiare e potrete agire con maggiore determinazione e sicurezza.

Meglio affrontare la settimana con pazienza e pragmatismo. Alcune situazioni potrebbero sembrarvi poco chiare, quindi evitate decisioni affrettate. La seconda parte della settimana porterà dubbi e riflessioni, ma rimandare certe scelte vi aiuterà a trovare risposte più sicure e convincenti.