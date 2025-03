Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 17 al 23 marzo

E' arrivato un nuovo lunedì in calendario che corrisponde all'inizio di una nuova settimana: sarà piena di colpi di scena? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Con la giornata odierna inizia una nuova settimana, tutta da vivere. Sarà degna di nota? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 17 al 23 marzo. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Questa settimana si preannuncia all’insegna della comunicazione chiara e diretta, favorendo il dialogo e la comprensione reciproca. Per ottenere il massimo dai prossimi giorni, sarà fondamentale evitare di disperdere energie in discussioni sterili o poco costruttive. È il momento ideale per aprire il cuore al partner, esprimere con sincerità i propri sentimenti e condividere sogni, aspirazioni e progetti futuri. Sul fronte lavorativo e personale, si prospetta un periodo dinamico e produttivo, con nuove opportunità all’orizzonte pronte a concretizzarsi. Tuttavia, è consigliabile affrontare ogni scelta con prudenza e riflessione.

TORO Potrete godere di un aumento di energia e vitalità. Il periodo favorisce una maggiore passione e entusiasmo nelle relazioni, sia per i single che per le coppie. Possibili incontri intriganti e coinvolgenti da non sottovalutare. Le stelle favoriscono le attività creative e innovative, ma anche in ambiti diversi potrete mettere in mostra le vostre capacità. Evitate di fare spese eccessive. In generale, il vostro futuro finanziario si prospetta positivo, quindi non disperate.

GEMELLI Il cielo promette una vita sociale vivace, ma non dimenticate i doveri. Nel weekend nuove amicizie e opportunità vi attendono. Settimana favorevole per realizzare i vostri sogni d'amore, sia in coppia che da soli. Cupido può arrivare inaspettatamente. Bella settimana per la professione, chiarite dubbi e ambiguità per ottenere successo. Possibili entrate extra ma attenzione alle spese inaspettate.

CANCRO Grande determinazione e grinta per affrontare situazioni irritanti e invadenti che avete rimandato troppo a lungo. Le stelle vi suggeriscono di essere ironici, sdrammatizzare e sorridere di fronte alle sfide quotidiane. Dovrete bilanciare la passione con la polemica con il partner o la persona che state corteggiando. Prima di reagire in modo impulsivo, fermatevi a riflettere sulle vostre emozioni. Fate attenzione alla scarsa concentrazione che potrebbe portarvi a commettere errori, anche gravi, sul lavoro o negli affari. Mantenete la lucidità per evitare sviste. Sul piano finanziario, la prudenza sarà essenziale.

LEONE Questa settimana potrebbe iniziare in salita, ma con calma e distacco riuscirete ad affrontare le sfide. Dal mercoledì sera, l'umore si alleggerirà e potreste ricevere un invito che vi farà sorridere. Le stelle indicano dolci parole e romanticismo nel vostro cuore. Non perdete la fiducia, Cupido potrebbe bussare alla vostra porta. Ottima settimana per completare progetti, colloqui ed aggiornare le vostre competenze. Cautela nelle decisioni finanziarie, valutate attentamente ogni dettaglio per evitare brutte sorprese.

VERGINE Se desiderate ampliare la vostra cerchia di amicizie o scoprire nuove passioni, questa settimana offre interessanti opportunità di socializzazione. Favoriti i flirt e i nuovi incontri, che potrebbero rivelarsi più significativi del previsto. Affrontate dubbi e paure con determinazione, senza lasciarvi frenare dall’insicurezza. Il futuro promette stabilità e nuove connessioni che arricchiranno la vostra vita, sia sul piano personale che sentimentale.

BILANCIA Muovetevi con cautela nelle vostre interazioni, prestando attenzione a ciò che vi circonda. In ambito sentimentale, il partner sarà un prezioso punto di riferimento, anche se potreste faticare a cogliere il valore dei suoi consigli. Le coppie solide sapranno affrontare le difficoltà, ma qualche confronto acceso sarà inevitabile. Sul fronte lavorativo, si prospetta una settimana intensa e impegnativa, che richiederà concentrazione e determinazione. In ambito finanziario, la prudenza sarà essenziale per evitare spese inutili o decisioni avventate che potrebbero compromettere l’equilibrio economico.

SCORPIONE Le stelle indicano un importante cambiamento in arrivo. Potrebbe essere legato alle vostre convinzioni e ai vostri valori, portando a una rivoluzione in vari aspetti della vostra vita. Le stelle favoriscono la passione. Chi desidera una vita di coppia armoniosa troverà sostegno celeste. La settimana promette giornate favorevoli per realizzare i vostri obiettivi professionali, dimostrando efficienza anche di fronte a sfide apparentemente insormontabili. L'attesa è la chiave per ottenere successo economico.

SAGITTARIO Dopo un periodo complesso, l’allegria e la serenità tornano a illuminare il vostro cammino. Le stelle vi sostengono e desiderano vedervi felici, ma per raggiungere un equilibrio duraturo potrebbe essere necessario un cambiamento interiore. Sul fronte lavorativo, nuove opportunità potrebbero presentarsi, ma sarà fondamentale gestire gli impegni con organizzazione e lucidità per evitare stress e dispersione di energie. In ambito finanziario, mantenete un atteggiamento oculato: evitate spese superflue e valutate con attenzione ogni investimento.

CAPRICORNO Mix di confusione e rabbia. Potrebbe essere il momento di ascoltare i vostri desideri e bisogni interiori, mettendo al centro la vostra autenticità. La settimana potrebbe portare a discussioni con il partner. Fate attenzione alle parole pronunciate, potrebbero ferire anche le relazioni più solide. Evitate scelte impulsiva che potrebbero danneggiare la vostra felicità. Anche in ufficio, si consiglia cautela. Ignorate le cose che vi infastidiscono per ora. In una settimana instabile, evitate scelte rischiose.

ACQUARIO Inizierete la settimana con questioni familiari o domestiche che richiederanno attenzione, ma la vostra prontezza vi permetterà di trovare soluzioni rapide. Condividere i pensieri con il partner rafforzerà il rapporto e lo farà fiorire. La complicità aumenterà e la coppia sarà più forte. Fate attenzione a non lasciarvi distrarre tra lunedì e mercoledì, potreste raggiungere traguardi importanti. La settimana si preannuncia positiva per le vostre finanze, con possibili guadagni o risparmi su acquisti necessari.