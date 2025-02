Oroscopo settimanale, le previsioni dal 24 febbraio al 2 marzo

Un nuovo lunedì in calendario significa l'inizio di una nuova settimana: sarà densa di novità? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

l'oroscopo dal 24 febbraio al 2 marzo

ARIETE L’inizio settimana punzecchia la vostra vanità: un’idea legata alla carriera potrebbe tentarvi. Non lasciatevi ingannare dalle illusioni, puntate sulla stabilità. Da martedì sera, ritroverete serenità e affetto. L’amore è promettente, mentre nel lavoro emergono opportunità di crescita. Attenzione agli investimenti.

TORO Grinta ed entusiasmo inaugurano la settimana. Tra martedì e giovedì potreste affrontare imprevisti, ma saprete reagire. L’amore promette incontri per i single e maggiore consapevolezza per le coppie. Il lavoro vi vede brillare, mentre qualche spesa imprevista potrebbe movimentare le vostre finanze.

GEMELLI Una settimana tra emozioni intense e affetti sinceri. Occhio a possibili fraintendimenti tra giovedì e sabato. Nel lavoro, comunicazioni poco chiare potrebbero causare ritardi. L’amore regala momenti dolci, ma non fidatevi dei pettegolezzi. Il weekend sarà carico di sorprese.

CANCRO Comunicazione chiave della settimana: possibili discussioni in famiglia, ma anche occasioni per chiarire. Amore in bilico tra passione e tensioni domestiche. Il lavoro porta buone notizie, con opportunità da cogliere. Attenzione alle spese, ma fiuto per affari futuri.

LEONE Sarete super organizzati, sorprendendo anche voi stessi. Tra martedì e giovedì, le emozioni saranno protagoniste. Nel lavoro, qualche imprevisto da gestire. L’amore è intenso, con voglia di stabilità. Le finanze migliorano grazie a scelte oculate. Per il weekend solo piaceri!

VERGINE Grinta e determinazione vi sostengono, ma attenzione alla lucidità mentale. Relazioni di coppia tra alti e bassi: equilibrio essenziale. Sul lavoro, organizzazione e concentrazione fondamentali per superare difficoltà. Finanze stabili, ma evitate spese inutili per non compromettere il bilancio settimanale.

BILANCIA Inizio settimana turbolento, ma da martedì tutto migliora. In amore, complicità con il partner o momenti di tensione da gestire con intelligenza. Sul lavoro, impegno costante per superare imprevisti. Weekend delicato: meglio evitare discussioni con familiari o persone problematiche.

SCORPIONE Settimana di cambiamenti positivi. In amore, passione e profondità emotiva, ma occhio a vecchie incomprensioni. Sul lavoro, novità interessanti e possibilità di crescita. Finanze altalenanti: prudenza nelle spese, soprattutto tra mercoledì e giovedì. Weekend perfetto per rilassarsi e riflettere su nuove strategie.

SAGITTARIO Settimana carica di energia e nuove opportunità. In amore, emozioni forti e voglia di condivisione. Sul lavoro, idee vincenti, ma occhio ai dettagli. Finanze in equilibrio, con possibilità di entrate extra. Weekend ideale per avventure, viaggi o momenti di puro divertimento.

CAPRICORNO Settimana produttiva: determinazione e razionalità vi premiano. In amore, relazioni solide, ma evitate di trascurare il partner. Sul lavoro, impegno e dedizione portano risultati concreti. Finanze in ripresa, buone opportunità per investimenti a lungo termine. Weekend perfetto per relax e riflessioni strategiche.

ACQUARIO Settimana dinamica e ricca di stimoli. In amore, emozioni contrastanti: nuove conoscenze per i single, chiarimenti per le coppie. Sul lavoro, idee innovative, ma qualche ostacolo da superare. Finanze da monitorare: meglio evitare spese superflue. Weekend perfetto per svago e creatività.

PESCI Settimana armoniosa, guidata dall’intuito. In amore, legami intensi e comprensione profonda. Lavoro scorrevole, con possibili novità stimolanti. Finanze in crescita, ma evitate acquisti impulsivi. Tra venerdì e domenica, concedetevi momenti di relax e ascoltate i segnali del vostro corpo.