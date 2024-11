Oroscopo di Dicembre 2024, le previsioni e i consigli mensili

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati del mese di dicembre che sta per arrivare? Scoprilo grazie all’oroscopo di Sky ascolta articolo

Cosa ti prospetta il mese di dicembre che sta per arrivare? Sarà un periodo interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.

ARIETE Plutone passa a una posizione favorevole, portando trasformazione e crescita. Marte sostiene la prima decade con determinazione, mentre Giove offre fortuna alla seconda. In amore, Marte accende la passione nella prima decade e Venere porta armonia per tutti, rafforzando le relazioni e dando nuova vitalità ai vecchi amori. Sul lavoro, Mercurio stimola concentrazione e nuove idee, rendendo il mese ideale per agire e ottenere risultati. Anche sul piano economico si prospetta un buon periodo, ma dopo il 21 è meglio agire con cautela. Sarà un mese di slancio e rinnovamento!

TORO Nonostante l’uscita di Plutone dalla vostra orbita favorevole, Nettuno, Urano e Saturno continuano a sostenervi. Plutone potrebbe far emergere dubbi sulle vostre scelte. In amore, Venere favorisce la terza decade fino al 7, ma dall’8 porta tensioni e gelosie, soprattutto per la prima decade. Durante le feste, però, la comunicazione aiuterà a ristabilire l’armonia. Sul lavoro, nonostante qualche instabilità d’umore, avete risorse solide per progredire, e dal 21 tutto sarà più chiaro. Finanze altalenanti: prudenza per la prima decade, maggiore serenità per le altre.

GEMELLI Inizia per voi un periodo di grande rinascita! Plutone e Giove vi donano ottimismo, energia e voglia di brillare, soprattutto se siete nati nei primi giorni del segno. In amore, Marte accende il fascino e Venere addolcisce le tensioni, con momenti migliori a turni: dall’8 al 16 per la prima decade, dal 17 al 24 per la seconda, e dal 25 al 31 per la terza. Sul lavoro, superati piccoli ostacoli iniziali, Marte vi spinge a emergere e Venere favorisce rapporti più sereni. Economicamente, è tempo di osare per la prima e seconda decade, mentre la terza deve procedere con prudenza.

CANCRO Plutone lascia la sua opposizione al vostro segno, portando sollievo, anche se rimane neutrale. In amore, la terza decade vive alti e bassi fino al 7 dicembre, ma poi si apre a nuove emozioni. La seconda decade si concentra sul rafforzare i legami esistenti, mentre la prima decade attraversa il mese serenamente senza grandi cambiamenti. Nel lavoro, l'atmosfera è più serena, ma alcuni dettagli richiedono attenzione per evitare imprevisti. È importante procedere con un approccio metodico e pianificato. Sul piano economico, seconda e terza decade vedono i risultati dei loro sforzi, mentre la prima deve fare attenzione a spese impreviste.

LEONE Dicembre per i Leone porta alti e bassi: Marte sostiene la prima decade con energia, mentre Giove, Sole e Mercurio migliorano umore e lucidità, portando occasioni e vitalità. In amore, Venere dissonante dall'8 dicembre potrebbe accentuare l'egocentrismo, causando incomprensioni, ma Marte compensa con passione e iniziativa. Nel lavoro, Mercurio favorisce eloquenza e leadership, mentre Giove offre opportunità fortunate per la seconda decade. Sul piano economico, le prime due decadi raccolgono i frutti dei loro sforzi, mentre la terza deve essere più prudente.

VERGINE Dicembre è un mese di riflessioni per la Vergine, con alcuni supporti planetari utili: Venere favorisce la terza decade, il Sole porta energia alla prima e Urano continua a sostenere la terza. In amore, sfruttate l'influsso di Venere per rafforzare il legame con il partner, soprattutto se appartenete alla terza decade. Mercurio dissonante potrebbe causare malintesi, quindi evitate critiche e perfezionismo. Sul lavoro, non aspettatevi progressi significativi, meglio usare il mese per ricaricarvi. Anche economicamente, è consigliabile essere prudenti, evitando spese e investimenti rischiosi. Un mese di pausa e introspezione per prepararsi al futuro.

BILANCIA Dicembre porta un rinnovamento positivo, con Plutone che cambia posizione a favore della Vergine. In amore, il mese inizia con qualche difficoltà per i nati nella terza decade a causa di Venere dissonante, ma dall'8 il pianeta dell'amore diventa favorevole, rendendo le Feste un’occasione per ritrovare armonia e serenità con il partner. Sul lavoro, Mercurio e il Sole vi offrono chiarezza e produttività fino al 21 dicembre, permettendovi di raggiungere gli obiettivi prima delle ferie natalizie. Anche sul piano economico, è un buon momento per pianificare il futuro con fiducia, poiché le difficoltà passate si dissolvono, lasciando spazio a nuove opportunità e serenità.

SCORPIONE Dicembre porta un mix di influenze favorevoli e qualche sfida. Nettuno e Saturno continuano a supportarvi, mentre Venere favorisce la terza decade fino al 7, regalando fascino e sicurezza. Dopo l'8, però, Venere diventa dissonante, portando insicurezze e gelosie. La prima decade sarà più vulnerabile dall’8 al 16, la seconda dal 17 al 24, e la terza dal 25 al 31. È importante mantenere la calma e comunicare con il partner per evitare tensioni. Il mese è tranquillo, senza grandi novità, ma le Feste potrebbero spingervi a riflettere sul lavoro. Dedicate tempo a voi stessi e ai cari per rientrare più concentrati. La prudenza è essenziale, evitando spese inutili e facendo scelte razionali.

SAGITTARIO Dicembre inizia in modo tranquillo, ma cresce in ritmo e intensità. Nonostante l'influenza di Giove, Saturno e Nettuno, Plutone offre supporto. Marte accende la passione durante tutto il mese, ravvivando le relazioni. Venere porta romanticismo e armonia, sia in amore che in famiglia. Con il Sole e Mercurio nel segno, le energie sono al massimo, favorendo concentrazione, comunicazione e vitalità. Il mese sarà produttivo, con buoni risultati professionali grazie all'impegno e all'allegria. Per la seconda e terza decade, è meglio evitare spese rischiose e riflettere prima di fare investimenti.

CAPRICORNO Anche senza Plutone, Saturno, Urano e Nettuno sostengono i vostri progetti di vita. Venere porta serenità e romanticismo, creando un'atmosfera piacevole nelle relazioni. Il periodo è ideale per i nativi della terza decade, che desiderano rafforzare il legame con il partner. Potreste avvertire un po' di stanchezza, rallentando i progressi, ma con l'ingresso del Sole nel vostro segno, le energie torneranno a fluire. Questo è il momento giusto per rilanciare la carriera. Non ci sono dissonanze planetarie, favorendo la stabilità finanziaria e garantendo continuità nei guadagni.

ACQUARIO Inizia un periodo costruttivo per voi grazie a Plutone nel vostro segno. Marte stimola la sfera affettiva, portando passionalità ma anche conflitti, mentre Venere favorisce l'intimità e la curiosità con il partner. Con l'aiuto di Mercurio e del Sole, l'efficienza e la concentrazione saranno al massimo, ideali per incontri e colloqui importanti. I nati nelle prime due decadi potranno lanciarsi in nuovi progetti economici, mentre la terza decade, influenzata da Urano, dovrebbe evitare sperimentazioni eccessive.

PESCI Cari amici dei Pesci, il periodo delle festività natalizie porta un'atmosfera più serena, adatta al vostro temperamento sensibile. Venere favorisce l'amore e la sensualità per la terza decade, ideali per organizzare incontri speciali con il partner. Tuttavia, potreste avvertire stanchezza fisica e mentale, con cali di umore che influenzeranno la disponibilità verso gli altri. A causa delle dissonanze di Mercurio e del Sole, dicembre potrebbe essere un mese di distrazione e svogliatezza, rischiando di perdere opportunità. Dalla fine del mese, l'energia tornerà a salire. Siate cauti nelle finanze, evitando rischi e concentrandovi sulle cose quotidiane con un approccio prudente.