Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati del mese di novembre che sta per arrivare? Scoprilo grazie all'oroscopo di Sky

Cosa ti prospetta il mese di novembre che sta per arrivare? Sarà un mese interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.

ARIETE Novembre porta con sé interessanti novità, in particolare il ritorno di Plutone in sintonia il 20 del mese, che porta buone notizie per gli amici dell’Ariete. Marte conclude la sua dissonanza il 4 novembre, portando vivacità e passione nelle relazioni amorose. Mercurio favorisce la comunicazione e la concentrazione, permettendovi di gestire al meglio gli affari. Tensioni e incertezze si placano, lasciando spazio a intuizioni vincenti e a buoni affari. È il momento di pianificare il futuro con cautela ottimistica, preparandovi a guadagni più costanti.

TORO Il mese di novembre porta con sé importanti cambiamenti astrali che influenzeranno in modo diverso i nativi del Toro. Il transito di Plutone potrebbe generare qualche preoccupazione in chi è nato all’inizio del segno, mentre segna la fine di un lungo ciclo di crescita personale per gli amici della costellazione. Ad ogni modo, il vostro arsenale di qualità come il potere di seduzione, la fiducia in voi stessi e l'intuito profondo vi sosterranno in questo periodo di transizione. Contemporaneamente, Urano e Nettuno continueranno a supportare i progetti ambiziosi dei nati nella terza e seconda decade, mentre Saturno confermerà il sostegno ai progetti di ampio respiro della seconda decade. Marte potrebbe portare nervosismo nella prima decade, quindi è consigliabile mantenere la calma e la pazienza.

GEMELLI Cari Gemelli, novembre vi metterà in mostra con il vostro fascino e spirito brillante. Le influenze contrastanti di Saturno e Nettuno creano confusione, ma Marte darà vigore ai nati della prima decade. Giove favorirà chi è tra la seconda e la terza decade, mentre Plutone tornerà positivo dal 20 novembre, potenziando intuito e fiducia. Venere creerà incertezze, ma Marte renderà intraprendenti i nati della prima decade. Dal 22, attenzione a un calo di vitalità. Periodo difficile per la concentrazione, evitate gaffe e ritiratevi dalle luci dal 22, a meno che siate della seconda o terza decade. Siate prudenti, solo i nati all'inizio o a cavallo tra seconda e terza decade potrebbero avere fortuna. Evitate eccessi, la grandeur può aspettare.

CANCRO L'oroscopo del mese presenta un'ottima notizia per il vostro segno: Plutone cessa di opporsi a partire dal 10 novembre, aggiungendo positività a un panorama già favorevole. Gli altri pianeti lenti come Nettuno, Urano e Saturno vi forniranno energia, creatività, e spirito di iniziativa. Venere sarà un po' capricciosa questo mese, portando possibili insoddisfazioni e malintesi facilmente risolvibili con buona volontà. Dopo un inizio incerto, il mese migliora con slancio vitale e motivazione fino al 21 novembre. Negli ultimi giorni potreste sentire un po' di stanchezza. Il mese promette crescita finanziaria per la seconda e terza decade. La prima decade dovrà invece fare attenzione alle finanze e agire con prudenza.

LEONE Cari amici del Leone, questo mese il vostro oroscopo presenta interessanti novità. Il pianeta Urano porta cambiamenti per i nati della terza decade, mentre Plutone mette alla prova chi è nato all'inizio del segno. Giove porta opportunità di crescita a chi è nato tra la seconda e la terza decade, mentre Marte infonde energia ai nativi della prima decade. Il vostro astro guida, il Sole, vi darà vigore a partire dal 22. Venere favorisce i desideri del cuore fino all'11 novembre, soprattutto per chi è della seconda e terza decade. I primi giorni del mese sono lenti, ma poi potrete mettere il turbo. Favoriti i colloqui tra il 3 e il 10 novembre per i nati nella prima decade, le giornate dal 11 al 19 per la seconda decade e dal 20 al 30 per la terza decade.

VERGINE Novembre porta la Vergine in un mese di alti e bassi, con pianeti a favore e contro. Le prime dieci giornate saranno turbolente, con possibili incomprensioni. Dal 12 al 20 novembre, Venere favorirà nuove conquiste per la prima decade, mentre la seconda decade avrà aiuto dal 21 al 28, e la terza decade negli ultimi giorni. Per il lavoro, l'energia del mese precedente si esaurisce pian piano, con attenzione al gossip dannoso. Per le finanze, obiettivi modesti e cautela nelle spese, soprattutto per chi è nato a cavallo tra seconda e terza decade.

BILANCIA Gli amici della Bilancia hanno visto grandi cambiamenti negli ultimi mesi, grazie all’appoggio di Giove. Con l'ingresso di Plutone l'energia creativa e la fiducia in se stessi sono potenziate. Giove porta fortuna e possibilità di espansione per chi è nato tra la seconda e la terza decade. Marte rinvigorisce le energie, portando ottimismo e intraprendenza. Venere porta romanticismo e sintonia fino all'11 novembre, ma potrebbe sollecitare insicurezze affettive. Marte stimola la vita erotica, ma potrebbe mancare il lato sentimentale. Mercurio favorisce la comunicazione e la concentrazione, con momenti positivi per tutte le decadi. Meno timore per il futuro, con la possibilità di fare progetti a lungo termine e osare un po' di più. La sensazione di maggior copertura rispetto al passato porta sicurezza.

SCORPIONE Buon compleanno agli amici dello Scorpione! Il vostro intuito sarà amplificato da Nettuno, mentre Plutone vi aiuterà a perseguire i vostri obiettivi. Dall'20 novembre, Plutone potrebbe mettere in discussione le vostre ambizioni, ma vi aiuterà a riscoprire la vostra vera essenza. Urano vi invita a trovare soluzioni creative e ad essere più autentici. Martedì 4 novembre segna la fine della positiva influenza di Marte. Potreste diventare nervosi e gelosi, ma anche più intensi nella passione. Dedicate maggiore attenzione alle esigenze del partner per evitare incomprensioni. Sole e Mercurio vi daranno energia e vi favoriranno intellettualmente fino al 21 e al 3 novembre rispettivamente. Dopo il 5 novembre Marte potrebbe rendervi critici e polemici, quindi cercate di mantenere un atteggiamento costruttivo.

SAGITTARIO Il periodo attuale porta una rivitalizzazione per i Sagittari, con Plutone che stimola sicurezza e creatività nei primi giorni del segno. Tuttavia, le dissonanze di Saturno, Nettuno e Giove creano dubbi per i nati nella seconda e terza decade. L'amore sorride ai nativi della seconda decade fino al 3 novembre, mentre Marte stimola la passione per i nati della prima decade. Mercurio favorisce la precisione nel lavoro per tutti i Sagittari, con Marte che aiuta a emergere grazie alla vostra leadership. Nell'ambito finanziario, è consigliata la parsimonia per evitare illusioni e dispiaceri.

CAPRICORNO Siamo giunti al termine di un lungo periodo di trasformazioni e cambiamenti, dato che Plutone ha lasciato il vostro segno. Ora avete a disposizione una maggiore chiarezza mentale, forza interiore e una visione più ampia della vita. Nettuno, Urano e Saturno vi daranno il supporto necessario per realizzare tutti i vostri progetti con determinazione e coerenza. Venere vi renderà più empatici verso il partner, donando armonia alla coppia e favorendo l'espressione delle emozioni. Mercurio favorirà la concentrazione nei primi giorni del mese, mentre il resto dipenderà dalle basi solide che avete costruito nel tempo. Il mese potrebbe non portare grandi guadagni, ma gli sforzi passati daranno i loro frutti.

ACQUARIO Plutone entra nel vostro segno a partire dal 20 di questo mese, portando con sé una spinta evolutiva importante. Giove rivitalizza e infonde fiducia a coloro nati tra la seconda e la terza decade, mentre Urano semina dubbi nei nati nella terza decade ma li spinge ad osare di più. Marte, dal 5 novembre, porterà eccitabilità e sospetti nella prima decade. Venere favorevole fino all'11 novembre migliora le relazioni esistenti e porta nuove opportunità amorose. Marte potrebbe causare gelosia, ma è un'emozione da affrontare. Mercurio dal 3 novembre vi aiuterà a ritrovare la produttività. Concentrazione e comunicazione fluida saranno massime in date specifiche per ciascuna decade. Ottimo periodo per investire o raccogliere i frutti del proprio lavoro, soprattutto per la prima e seconda decade.

PESCI Per i Pesci, il mese è caratterizzato da una combinazione di influenze planetarie, con Venere, Saturno, Nettuno e Urano a guidare il cammino. Giove potrebbe creare qualche turbolenza per chi è nato tra la seconda e la terza decade ma mantenendo l'equilibrio, sarà possibile superare qualsiasi ostacolo. Le prime due decadi sono concentrate sulla costruzione di relazioni solide, mentre la terza decade si lascia coinvolgere in passioni intense. Nonostante un trend positivo, attenzione agli errori di Mercurio che possono essere evitati con maggiore concentrazione. Dal 22 novembre si consiglia di non sprecare energie inutilmente. Saggezza e parsimonia sono le chiavi per consolidare le finanze senza tentare colpi di fortuna, soprattutto durante la dissonanza di Giove.