Un nuovo lunedì in calendario coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà da ricordare? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky

Iniziate la settimana tesi e la finirete sorridenti. Il cielo si muove, terminando situazioni logoranti. Le stelle promettono energia e grinta. Potrete chiudere conti, divertirvi a progettare il futuro. In amore rivive la passione, riscoprite complicità e fantasia. Nel lavoro riorientamento, pianificazione finanziaria favorevole.

Settimana di emozioni positive e determinazione. Attenti agli imprevisti nel weekend, fermatevi a riflettere prima di agire. In amore, sorriso ai sentimenti profondi, al lavoro pronti per nuove opportunità. Possibile colpo di fortuna, ma siate prudenti nella scelta.

Una settimana di energie rigeneranti e sorprese in arrivo, con attenzione alle emozioni amore e ai progetti lavorativi. Gestite con strategia le finanze, pianificate investimenti e preparatevi a raccogliere i frutti. Concentrazione, fiducia e pazienza vi porteranno al successo!

Settimana carica di emozioni positive e benessere. Giorni gradevoli per concedersi i piaceri preferiti. Favoriti mercoledì in poi. Momento magico per l'amore, possibili flirt e romanticismo. Opportunità di miglioramento nel lavoro e possibili guadagni extra.

Settimana carica di energia e grinta per impegnarsi nel quotidiano con soddisfazione. Momento propizio per iniziare attività fisica o ristrutturare casa. In amore, determinazione e passione vi aiuteranno, mentre in lavoro attenzione a possibili errori di distrazione. Ricordate: qualità prima della quantità in denaro.

Questa settimana sarà importante concentrarsi sul positivo: tempo libero, socializzazione e nuove conoscenze attendono. Amore con alti e bassi, tensioni lavorative alternate a proposte interessanti. Fortuna finanziaria in arrivo. Concentratevi sul bicchiere mezzo pieno per godere di giornate piacevoli.



Settimana di novità e imprevisti, generando grinta e ispirazione. Emozioni serene con piccoli scossoni. Comunicazione in sospeso, ma presto migliorerà. Passione e sensualità in arrivo in amore. Cautela e scrupolo nel lavoro, attenzione ai dettagli. Denaro confusionario, prudenza negli investimenti.



Una settimana scorrevole e piacevole inizia per voi con situazioni più lineari e appaganti. Potrete riprendere fiato dopo le complessità, stringere nuove amicizie o concedervi una vacanza. In amore, sentimenti in ottima forma promettono cambiamenti positivi. Sul lavoro, giornate senza intoppi. Nelle finanze, occhio alla riorganizzazione delle spese.



La settimana inizia con chiarezza, precisione ed efficienza. Dovrete prendere le redini delle faccende e stabilire confini, obiettivi e tempistiche. Nervosismo in arrivo dal mercoledì, attenzione alle polemiche. In amore e denaro, agite con determinazione per evitare disagi.



Questo sarà un periodo di emozioni positive e fortuna, nonostante possibili contrattempi nella comunicazione e nei trasporti. L'amore sarà favorito, ma attenzione agli equivoci. In ambito lavorativo, imprevisti potrebbero trasformarsi in opportunità, mentre dal punto di vista finanziario potrebbero arrivare buone notizie.



Settimana inizialmente tormentata, seguita da un vento di positività e novità. Evitate provocazioni e tensioni, fiducia e vitalità ritorneranno nei giorni successivi. In amore, nuove emozioni in arrivo. Nel lavoro, attenzione alle rivalità. Finanziamenti sospetti, affidatevi ad un esperto.