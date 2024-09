Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati del mese di ottobre che sta per arrivare? Scoprilo grazie all’oroscopo di Sky ascolta articolo

Cosa ti prospetta ottobre che è ormai dietro l'angolo? Sarà un mese interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.

ARIETE Il mese di ottobre porta sfide e soddisfazioni per gli Arieti. Giove favorisce la terza decade, promettendo un recupero di energie e spirito. Marte porta bellicosità, ma evitate conflitti inutili. In amore tensioni all’inizio dovute a malintesi, Venere porta serenità dalle coppie collaudate e incontri interessanti per i single. Lavoro: mancanza di ispirazione per le prime due decadi e opportunità per la terza. Nuovi guadagni per la terza decade e attenzione ai risparmi per gli altri.

TORO Amici del Toro, gli astri del mese di ottobre sono dalla vostra parte, regalandovi fiducia e creatività. Marte vi renderà irresistibili in amore, ma attenzione a non usare il sesso per risolvere i conflitti. Sul lavoro, evitate sbadataggini e gestite con attenzione la comunicazione, soprattutto dopo il 14 ottobre. Per quanto riguarda i soldi, continuate sulla vostra strada senza colpi di testa: i risultati arriveranno nel tempo. Mantenete le energie per non risentire della flessione di vitalità a fine mese.

GEMELLI In questo mese di ottobre, i Gemelli potrebbero sperimentare una serie di alti e bassi dovuti all'influenza di Nettuno, Saturno e Giove. Nettuno porta creatività e confusione, Saturno insegna pazienza mentre Giove porta opportunità. Mercurio e il Sole favoriscono iniziative fino a metà mese, ma attenzione a Venere dall'18 che in amore vi rende eccitabili e poco coerenti nelle relazioni. Giove e Sole vi aiutano ad avanzare nei progetti, mentre Mercurio favorisce la comunicazione. Evitate spese e mantenetevi prudenti per evitare perdite improvvise.

CANCRO Il mese di ottobre porta buone notizie per i nati sotto il segno del Cancro, sostenuti da diversi pianeti. Mentre Sole e Mercurio potrebbero causare un po' di confusione mentale, Urano, Nettuno, Saturno, Marte e Venere vi offrono intuizione, creatività e supporto. Venere renderà i primi giorni dolci per la prima decade, dal 3 al 9 ottobre per la seconda, e dal 10 al 17 per la terza, regalandovi momenti di dolcezza e amore senza esitazioni. La concentrazione potrebbe risultare difficile nella prima parte del mese, ma dal 14 ottobre Mercurio favorirà la comunicazione, rendendo questo un ottimo periodo per avanzare nei progetti e migliorare le relazioni lavorative. Dal punto di vista economico, è un buon momento per sfruttare la vostra esperienza e fare nuovi affari, richieste di aumento o prestiti.

LEONE Le energie di ottobre per i nativi del Leone sono in costante evoluzione. Urano potrebbe mettere in discussione decisioni e progetti, ma Giove bilancia con fortuna e nuove opportunità. Venere porta armonia in amore a partire dalla metà del mese, mentre Mercurio suggerisce di focalizzarsi sul lavoro nei primi giorni. Il Sole vi dona vitalità fino al 22 ottobre, rendendo questo periodo ideale per affrontare le sfide con energia. Le finanze mostrano segni di miglioramento con possibili aumenti di entrate, ma è consigliabile prestare attenzione agli investimenti.

VERGINE Nel mese di ottobre, la Vergine attraversa un periodo di equilibrio tra opportunità e sfide astrali. Sebbene ci possano essere alcuni ostacoli da superare, ci saranno anche buone occasioni da cogliere. In amore, Venere favorisce incontri significativi fino al 17, ma dal 18 potrebbero sorgere tensioni a causa di alcune zone d'ombra. Sul fronte lavorativo, il Sole e Marte vi infonderanno energia e determinazione per raggiungere i vostri obiettivi con fiducia. Le prospettive finanziarie sono in miglioramento, con la possibilità di vedere concretizzati i frutti dei vostri sforzi recenti.

BILANCIA In ottobre, il Sole vi ricarica fisicamente e mentalmente, mentre Mercurio vi rende lucidi nelle scelte. Giove porta fortuna alla seconda e terza decade, aprendo nuove opportunità, e Plutone chiude un ciclo di trasformazione. Venere favorisce l’amore per la prima e la seconda decade, ma Marte potrebbe creare tensioni per la seconda e terza. Sul lavoro, mantenete il ritmo e moderate le critiche, soprattutto se nati negli ultimi giorni. Le finanze sono in crescita, con opportunità extra per la seconda e terza decade, e la situazione si stabilizza.

SCORPIONE Questo mese gli Scorpioni possono contare sull'appoggio dei pianeti per avere successo in diversi ambiti della loro vita. In amore Venere e Marte ravvivano la vita amorosa, portando passione e sensualità. Mercurio e il Sole favoriscono la comunicazione e la concentrazione nel lavoro, aprendo nuove opportunità professionali. La situazione finanziaria si stabilizza, con qualche attenzione per i nati nella terza decade.

SAGITTARIO Il Sagittario beneficia del supporto di Mercurio, Venere e Sole questo mese, ma dovrà affrontare le sfide poste da Saturno, Nettuno e Giove. Nettuno potrebbe farvi inseguire sogni irrealistici, mentre Saturno vi riporta alla realtà. In amore, Venere porta armonia nelle relazioni per la prima e la seconda decade. Sul lavoro, concentratevi sulle attività più impegnative con l'aiuto di Mercurio fino al 13 ottobre. In ambito finanziario, fate attenzione a proposte che sembrano troppo belle per essere vere e praticate l'auto-moderazione.

CAPRICORNO Nel mese di ottobre, cari Capricorno, affronterete sfide astrali, ma la vostra forza interiore vi sosterrà. In amore, Marte e Venere potrebbero creare tensioni e gelosie, soprattutto per chi è nato nella prima e seconda decade, ma verso fine mese Venere porterà armonia e nuove opportunità, specialmente per la prima decade. Sul lavoro, Mercurio vi aiuterà a mantenere la produttività fino al 26 ottobre, con periodi favorevoli per i progetti tra il 10 e il 26, suddivisi per decadi. Dal punto di vista finanziario, sarete investitori attenti, ma dovrete gestire con cura entrate extra e spese impreviste.

ACQUARIO I nati nel segno dell'Acquario riceveranno un sostegno cosmico positivo, ma dovranno gestire alcune turbolenze. In amore, Venere richiede cautela e sensibilità nelle relazioni, con il fascino che tornerà a splendere dalla metà del mese. Sul lavoro, sfruttate le prime settimane per affrontare i compiti più difficili grazie all'aiuto di Mercurio. Dal punto di vista finanziario, ci sono segni di moderata positività, con possibilità di entrate extra, ma mantenete sempre la prudenza.

PESCI Nel mese di ottobre, i Pesci brillano grazie a Plutone, Nettuno e Urano, che stimolano dinamismo e creatività. Marte sostiene la terza decade, mentre Giove può portare insoddisfazioni ai nati all'inizio della terza. In amore, i pianeti favoriscono progetti di coppia, con momenti speciali per la prima decade nei primi giorni, per la seconda dal 2 al 9 e per la terza dal 10 al 17. Sul lavoro, la terza decade può puntare a obiettivi ambiziosi, mentre la seconda deve evitare rischi. Dal punto di vista finanziario, gli investimenti rischiosi sono da evitare per i nati alla fine del segno; mantenete prudenza nelle spese, soprattutto tra la seconda e la terza decade.