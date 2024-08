Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 agosto

Si parte, carichi, per una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze porteranno svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 29 agosto.



Oggi, l'influenza positiva di Nettuno aiuta a guardare al futuro con serenità. Nei rapporti familiari, cercate l'equilibrio. Venere influisce sull'amore, mentre Giove porta fortuna nei viaggi di coppia. Urano favorisce decisioni rapide nel lavoro. Plutone suggerisce acquisti vantaggiosi.

Il Sole risplende oggi su di voi, specialmente se siete nati nella prima decade. Riscoprirete parenti lontani e godrete di buona forma fisica grazie ai recenti momenti di relax. Urano vi dà magnetismo e sex-appeal, con possibili conquiste interessanti. Dimostrate impegno e responsabilità, dando l'esempio ai colleghi. Saturno vi porta benessere e relax, permettendovi qualche piccolo lusso.

In giornata avrete capacità organizzative straordinarie. Amore intenso con Venere in Bilancia, forza nel lavoro e successo professionale in arrivo. Giove vi guiderà nelle questioni finanziarie familiari. Dimostrate la vostra indole poetica e fidatevi dell'istinto.

In una giornata variabile con Venere in opposizione, la Luna nel vostro segno vi dona chiarezza mentale. Amore incerto per single, tensioni lavorative da gestire con diplomazia, affrontate questioni finanziarie familiari in modo definitivo.

Oggi Venere entra in Bilancia, portando armonia e creatività ai nati nella prima decade del Leone. Plutone e Urano creano ostacoli, ma la giornata offre alti e bassi. In amore risolvete fraintendimenti familiari, nel lavoro mostrate le vostre abilità e presto riceverete gratificazioni economiche.

La giornata odierna vi vede protagonisti grazie a Urano. Se compiete gli anni dal 10 al 16 settembre, avrete il coraggio di portare avanti cambiamenti importanti. In amore, supportate chi è in difficoltà e fate nuove esperienze sociali. Sul lavoro, completate i compiti con successo e risparmiate per il futuro. Segno di lungimiranza e solidità finanziaria.

Una giornata positiva vi attende in questo inizio di settembre. Venere vi dona momenti romantici, al lavoro risolvete questioni in sospeso, ma attenzione agli eccessi economici. Mantenete la calma e risolvete concretamente le situazioni che si presentano.

Una giornata di opportunità e bellezza con Saturno in posizione favorevole. La Luna favorisce il benessere fisico e il romanticismo. Attenzione al lavoro, con possibili ostacoli da Urano e Plutone. Serata piacevole in compagnia di amici.

La giornata promette gratificazioni e piaceri grazie a Venere, con energia e forma fisica. Plutone armonizza l'ambiente familiare. In amore mostrate slancio e generosità. Mercurio porta fortuna al lavoro, con possibilità di avanzamenti di carriera e aumenti di stipendio.

Prospettive favorevoli e momenti di intesa e stabilità in amore grazie a Saturno e Sole. Energia positiva e brillanti iniziative lavorative con Urano e Saturno. Buon intuito finanziario con il Sole a favore. Buona forma fisica garantita da Saturno e Nettuno. Le stelle vi sostengono in ogni settore della vostra vita, approfittatene al massimo!

Profilo astrologico positivo con Venere supportato da Giove e Plutone. Venere vi favorisce, facilitando dichiarazioni d'amore e comunicazioni efficaci. Ottimi risultati sul lavoro, ogni cambiamento porta nuove opportunità. Concentratevi sul lavoro per ottenere successo finanziario.

La Luna vi dona adattamento e altruismo nei rapporti, favorendo incontri per i single e confermando serenità nelle coppie. Urano vi rende efficienti e divertenti al lavoro, soprattutto se nati a marzo. Spese generose ma soddisfacenti per cene raffinate con amici, grazie all'armonia nelle relazioni. Serata costosa, ma magnifica.