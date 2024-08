Oroscopo settimanale, le previsioni dal 26 agosto all'1 settembre

Lunedì è arrivato e, allo stesso tempo, è iniziata anche una nuova settimana: sarà ricca di eventi interessanti per te ed il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

E' cominciata una nuova settimana. Sarà densa di novità? Lavoro, soldi e amore proporranno svolte particolari? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 26 agosto all'1 settembre.

ARIETE Nelle prime giornate della settimana vi aspettano piacevoli sorprese.

Verso il weekend, i dialoghi in famiglia potrebbero essere più tesi. In amore, agite con determinazione. Lavoro e finanze promettono cambiamenti positivi e successi. Seguite l'istinto.

TORO Questa settimana sarà caratterizzata da un focus sui dettagli pratici della vita quotidiana, ricorda di non trascurare i legami affettivi e di dedicare attenzione alle relazioni. In amore, piacevoli opportunità di consolidamento. Sul lavoro, impegno per rendere la situazione più soddisfacente. Buone prospettive economiche.

GEMELLI Questa settimana, il vostro segno sarà al centro dell'attenzione cosmica, invitandovi a fare scelte cruciali e a abbracciare nuove opportunità. Se siete soddisfatti della vostra situazione attuale, non c'è bisogno di cambiare solo per il gusto di cambiare. Basta aggiungere un po' di varietà alla vostra routine per renderla più piacevole e stimolante. Le stelle vi promettono supporto e opportunità irresistibili.

CANCRO Riflettere sul passato e sul presente sarà fondamentale per guardare al domani con fiducia. Emozioni intense in amore, ideali per approfondire nuove relazioni. Preparatevi a mettere in atto nuove iniziative lavorative con cautela finanziaria.

LEONE Settimana piena di novità eccitanti, con impegni da gestire ma con grande determinazione. In amore cambiamenti in arrivo. Efficienti e abili nel commercio e ottime prospettive per migliorare le entrate, gestendo con attenzione ogni movimento finanziario.

VERGINE Settimana agitata, con momenti di confusione e stress. Riorganizzare l'agenda e ridefinire le priorità sarà fondamentale per ritrovare equilibrio ed energia. Con determinazione e supporto, si potrà superare questo momento difficile e ritrovare la serenità. Confidarsi con una persona di fiducia potrebbe portare a conoscenze utili e consigli preziosi.

BILANCIA Settimana spumeggiante con momenti speciali, promesse di successo in amore nel weekend, e opportunità emergenti sul lavoro e nelle finanze. Occhi aperti per cogliere le sorprese in arrivo e dare spazio ai desideri veri. Fortuna in vista!

SCORPIONE Nervosismo sottile in sottofondo, pensieri su risposte non date. Impegni quotidiani in primo piano, evitando sprechi di tempo. Attenzione al weekend, parole impreviste in arrivo. Amore e ragione in conflitto, decisioni basate sull'istinto. Concentrazione e comunicazione cruciali al lavoro.

SAGITTARIO Inizio settimana agitato, ma momento di pausa e riflessione per ottenere una visione prospettica. Cambiamenti in arrivo nel weekend, con umore in crescita e speranze rinnovate. Dialogo in amore, concentrazione e comunicazione al lavoro. Prudenza nelle scelte finanziarie.

CAPRICORNO Iniziale concentrazione sulle faccende pratiche, da affettuosi a pragmatici; pieni di progetti da realizzare. L'importante è comunicare chiaramente con le persone care. Amore in primo piano ma con imminente cambiamento, lavoro in fermento con voglia di crescita, attenzione alle finanze.

ACQUARIO Settimana positiva: energia e tempestività vi guideranno verso le vostre scelte. Emozioni intense e piacere in arrivo, anche sul fronte del lavoro. Amore appassionato e incontri emozionanti in vista. Fortuna e aumento delle entrate possibili.

PESCI Questa settimana ci sarà un cambiamento positivo, dopo un inizio difficile. Da giovedì le cose miglioreranno, con maggiore serenità e opportunità più favorevoli. In amore, piccoli passi verso la stabilità. Al lavoro, si prospetta una settimana tranquilla. Evitate decisioni impulsive sul denaro.