Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 19 al 25 agosto

Con l'arrivo del lunedì è iniziata anche una nuova settimana: sarà ricca di eventi interessanti per te ed il tuo segno? Scoprilo attraverso l'oroscopo di Sky

Ufficialmente cominciata una nuova settimana. Sarà ricca di novità? Lavoro, soldi e amore proporranno svolte inattese? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l'oroscopo dal 19 al 25 agosto.



ARIETE Mente proiettata verso progetti pratici e nuove iniziative. Ottimismo contagioso, ma attenzione alla perentorietà. Momenti intensi in amore, irresistibili e travolgenti. Dinamismo e creatività nel lavoro, con attenzione al dettaglio. Idee per migliorare le entrate, ma necessaria revisione pragmatica e creativa.

TORO Inizio settimana incerto, ma dal martedì situazione stabile e positiva. Famiglia, casa e lavoro scorrevoli e divertenti. Attenzione agli spostamenti. Amore realistico e pragmatico. Lavoro concentrato e attenti alle distrazioni. Buone prospettive finanziarie in arrivo. Sarete dei segugi per occasioni economiche tra martedì, mercoledì, sabato e domenica!

GEMELLI La settimana inizia con un rientro organizzato e efficiente, ma poi emergeranno sentimenti contrastanti da gestire con calma. Il resto della settimana promette momenti più sereni. In amore, lasciate decantare le emozioni. Al lavoro, mostrate strategie efficaci e potreste ricevere una sorpresa positiva. Finanziariamente l'azione e la chiarezza mentale vi porteranno a un affare vantaggioso.

CANCRO In questo periodo, sentirete una forte voglia di cose belle e affettuose, cercando piaceri semplici e amore. Attenzione ai doveri, potrebbero emergere critiche in famiglia. Giornate delicate giovedì e venerdì, evitate discussioni. Momento speciale per l'amore, attenzioni reciproche. Lavoro stabile, budget da rivedere. Priorità al risparmio.

LEONE Questa settimana promette grandi opportunità e successi in amore, lavoro e finanze. Fidatevi del vostro istinto e agite per realizzare cambiamenti positivi. Approfittate di momenti felici con il partner o siate decisi se siete single. Sfruttate al meglio le vostre abilità comunicative e finanziarie per ottenere ottimi risultati.

VERGINE Siete stanchi dell'agitazione intorno a voi, desiderate solo riposo e tranquillità. Moderate gli impegni e gestite lo stress. Risolvete questioni in sospeso gradualmente, mantenendo la calma. In amore chiarite le vostre intenzioni senza litigare. Evitate rimostranze e incarichi impegnativi senza supporto al lavoro. Gestite le spese e accettate le inevitabili con serenità.

BILANCIA Settimana positiva all'insegna del recupero delle energie personali e del perseguimento dei vostri interessi. Otterrete successo nello sport o in casa, con possibilità di una gratificante novità. In amore, progetti importanti in vista, con incontri appassionati. Sul lavoro, risultati e distrazioni da evitare, mentre le finanze potrebbero migliorare con azioni mirate.

SCORPIONE La settimana si apre con incertezze, ma martedì e mercoledì portano emozioni intense e momenti meravigliosi. In amore, potrebbe essere il momento ideale per una vacanza romantica. Sul lavoro, rimanete flessibili e considerate nuove prospettive. Nelle finanze, evitate decisioni impulsive e concentratevi su risultati duraturi.

SAGITTARIO La settimana sarà caratterizzata da alti e bassi, con momenti di entusiasmo seguiti da periodi di stanchezza. L'amore in coppia richiede affetto e rispetto per superare le difficoltà. Nel lavoro, la concentrazione sarà ritrovata e potrete tornare ai vostri progetti con entusiasmo. Per quanto riguarda il denaro, non si prospettano miglioramenti sostanziali, ma potrebbe esserci un lieve sollievo nelle spese.

CAPRICORNO Coltivate la creatività e l'ingegno iniziale della settimana, utilizzate queste idee anche nella vita pratica. Rimanete calmi durante gli imprevisti e attendete il fine settimana: sarà piacevole. In amore, consolidate i sentimenti reciproci e nel lavoro potreste ampliare le competenze. Buona fortuna nel riconoscere le opportunità finanziarie.

ACQUARIO Molti impegni da gestire ma attenzione agli imprevisti e alla confusione. La vitalità sarà un punto forte da usare per rimettersi in forma e affrontare sfide. In amore, possibilità di progetti condivisi o sorprese piacevoli. Nel lavoro, attenzione ai dettagli essenziali. Buone prospettive finanziarie, ma prudenza! La disattenzione è dietro l’angolo.

PESCI Questa settimana la mente sarà chiara, le stelle sanno osservare i crucci e plaudono alle intenzioni. Problemi economici o stanchezza pesano sul clima domestico, ma una via d'uscita è in arrivo. In amore, evitare situazioni ambigue e mantenere prudenza. Al lavoro, impegno e attenzione sono essenziali. Pianificare le finanze con intelligenza e prevedere imprevisti.