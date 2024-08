Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 5 all’11 agosto

Questa settimana, vi aspettano intenzioni pacifiche ma risultati inaspettati. Sarà importante prendervi cura di voi stessi e delle vostre esigenze per evitare stress e irritabilità. Ricordatevi di proteggervi dal sole e di essere prudenti. Il cielo sarà ambiguo, con alti e bassi nelle vostre relazioni. Dedicatevi a capire se la persona che vi piace è davvero adatta a voi o se è meglio rimandare l'appuntamento con Cupido. Sarà una settimana favorevole per la comunicazione e l'impegno, ma attenzione alle situazioni al limite dell'abuso. Non permettete a nessuno di approfittare di voi! Evitate investimenti rischiosi e affari incerti. Potrebbero esserci spese inaspettate, ma cercate di affrontarle con serenità. Ricordate che la salute è più importante del denaro!

Sole e grinta vi accompagneranno questa settimana! Evitate prese di posizione troppo dirette per mantenere la serenità. Un mix di impegni e piaceri vi porterà equilibrio, ma occhio a una richiesta invadente domenica. Periodo vivace dal punto di vista erotico, sfruttate la volontà per realizzare i vostri desideri mantenendo equilibrio tra passione e dolcezza. Agirete con grinta in ufficio, ma desiderate altro. Siate pazienti e riflettete sulla soluzione migliore. La fiducia potrebbe portare a un investimento fortunato, con valutazioni obiettive e pragmatiche. Possibile piccolo colpo di fortuna, come un affare o guadagno extra.

Questa settimana promette energia fisica, forza di volontà e tenacia. Tuttavia, confusione mentale e emotiva potrebbero causare alcuni disagi. Le emozioni saranno intense ma poco razionali, come fuochi d'artificio passeggeri. Attenzione agli errori e alle distrazioni, controllate ogni dettaglio per evitare problemi di comunicazione. Il budget potrebbe subire imprevisti, sia entrate che uscite inaspettate potrebbero presentarsi. Un regola da seguire: aspettatevi l'imprevisto!

Questa settimana, il vostro oroscopo vi promette momenti di gioia e serenità. Sarà un periodo perfetto per rafforzare i legami con amici e familiari, anche se dovreste fare attenzione a lunedì e domenica. Potreste vivere un'intensa storia con una persona recentemente conosciuta, o rafforzare ulteriormente il legame con il partner attuale. Guardate al futuro con fiducia. Dedicatevi con determinazione al lavoro, ottenendo ottimi risultati e superando i vostri obiettivi. Anche se potreste essere indecisi all'inizio della settimana, continuate con fiducia. I vostri sforzi potrebbero portare entrate importanti, come investimenti passati fruttuosi o rimborsi fiscali consistenti. Raccoglierete i frutti del vostro impegno nel corso della settimana e oltre.

L'oroscopo di questa settimana promette divertimento e vivacità, ma senza trascurare i doveri quotidiani. Le stelle favoriranno situazioni pratiche ed efficienza, ma anche comunicativa e simpatia. In amore, sarete audaci e grintosi, con sguardi interessati e desideri piacevoli. Sul lavoro, dimostrerete costanza e precisione, aiutando anche i colleghi. Per quanto riguarda il denaro, il vostro atteggiamento positivo potrebbe attirare occasioni fortunate e investimenti indovinati.

Questa settimana, le stelle promettono grinta ed energia. L'atmosfera sarà favorevole sia in città, sia in vacanza. Potreste anche sentire il bisogno di intimità e riflessione. Il cuore e la mente si accordano, promettendo intesa in coppia e incontri speciali per i single. Energia infinita per affrontare impegni, particolarmente benefico per lavori creativi. Opportunità fortunate, vincite inaspettate, investimenti remunerativi e sconti vantaggiosi nello shopping.



Questo oroscopo promette una settimana varia e divertente, con qualche fastidio solo lunedì. Nel lavoro e denaro, non sarà una settimana per iniziare qualcosa di nuovo. Settimana speciale per flirt e momenti romantici. Vivete il presente per rendere ogni istante indimenticabile. Chiudete i compiti o riflettete sui traguardi. Poca voglia di concentrarsi su investimenti, più interessati a spendere per divertimento. Siete pragmatici, non entusiasti.



Iniziate la settimana con grande energia e positività, pronti ad affrontare le sfide che vi aspettano. Il cielo annuncia una settimana movimentata, sia dal punto di vista fisico che emotivo. Se siete single, cercate di bilanciare le emozioni contrastanti per evitare delusioni. Gestite con astuzia gli impegni lavorativi e mantenete alta la concentrazione nonostante la stanchezza. Potrebbe essere una settimana intensa, ma con il giusto approccio riuscirete a superare ogni ostacolo. Attenti alle spese inaspettate e ai tentativi di far aumentare le uscite. Pianificate con cura le vostre finanze e mantenete la calma di fronte a imprevisti finanziari. Ricordate che il denaro è un mezzo per raggiungere la serenità.



Le stelle vi sorridono in questa settimana. Amore, Lavoro e Denaro saranno i punti di forza delle vostre giornate. Siate sinceri nei vostri sentimenti e non abbiate paura di mostrare la vostra dolcezza. In coppia, date spazio alla tenerezza e lasciate un po' di spazio alla follia, il buon senso vi sarà utile in ambito pratico. Mostratevi affidabili e chiari nelle vostre relazioni lavorative. Con poche parole, potrete conquistare l'attenzione e la stima dei vostri colleghi. Una settimana favorevole per l'aspetto finanziario, potreste cogliere buone opportunità in affari, investimenti o compravendite. Sfruttate il vostro fiuto per individuare occasioni vantaggiose.



Settimana di promesse celesti, con un carico di energia fisica ed interiore che favorirà flessibilità e gentilezza. Passione in primo piano! Il cielo esalta audacia e sensualità, ideale per un flirt vivace se siete single o per trascorrere tempo di qualità con il partner se siete in coppia. Senso del dovere e creatività vi faranno brillare. Attenzione ai colleghi criticoni ma potreste ottenere ottimi risultati. Possibilità di risparmiare in un modo eccezionale questa settimana. Ottimi motivi per gestire con saggezza le vostre finanze.



La settimana inizia con un cielo non proprio favorevole, ma mantenere la calma è la chiave per affrontare le sfide. Emozioni complesse come gelosia e noia potrebbero emergere, ma è importante trovare equilibrio. Mantenete la concentrazione e date il massimo nonostante le difficoltà. Mantenete fiducia e speranza, anche se le spese sembrano superare gli introiti. Ogni situazione è transitoria, cercate di gestirla al meglio.