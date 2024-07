Oroscopo Agosto 2024, previsioni e consigli mensili per tutti i segni

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più fortunati del mese di agosto che sta per arrivare? Scoprilo grazie all’oroscopo di Sky ascolta articolo

Cosa ti prospetta agosto che è ormai dietro l'angolo? Sarà un mese interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.

ARIETE Gli Arieti vivranno un agosto pieno di novità e trasformazioni. Plutone e Marte donano fiducia e vitalità, mentre Giove e Mercurio favoriscono relazioni e progetti. Venere promuove amore profondo, Marte passione e vitalità, e Mercurio creatività e comunicazione. In vacanza o al lavoro, è il momento di sfruttare al massimo le energie positive. In campo lavorativo, Mercurio consiglia di portare il lavoro in vacanza per massimizzare la produttività. Le finanze saranno stabili, con possibilità di incremento delle entrate e opportunità di investimento interessanti per la seconda decade dell'Ariete.

TORO L'oroscopo di agosto presenta ottime prospettive per il Toro. Ecco cosa prevedono le stelle per il segno zodiacale. Grazie all'influenza positiva degli astri, il mese si prospetta ricco di armonia e soddisfazioni sentimentali. Venere regala momenti di intesa e piacere, soprattutto a partire dal 6 agosto. Organizzate qualcosa di speciale per consolidare il vostro legame durante queste giornate favorevoli. Le prime due settimane del mese sono ideali per realizzare progetti e dimostrare le vostre competenze. Tuttavia, attenzione alla stanchezza e alla dispersione di energie dal 16 agosto in poi, quando sarà necessario maggiore concentrazione. La seconda e la terza decade possono contare su entrate stabili e favorevoli. I nativi della prima decade, invece, avranno più fortuna nella prima metà di agosto, quindi concentrarsi in quel periodo potrebbe portare vantaggi economici.

GEMELLI Gli amici dei Gemelli possono contare su un mese di agosto favorevole, nonostante qualche aspetto dissonante. Venere favorisce la terza decade, mentre Marte porta passione e voglia di conquista agli altri nativi. Il clima romantico sarà rigenerante, sia per le coppie consolidate che per chi cerca emozioni nuove. Le energie solari vi sostengono fino al 22, mentre da metà mese Mercurio favorisce la concentrazione. È il momento di programmare progetti importanti e affidarsi a una comunicazione efficace. L'effetto Giove apre nuove opportunità finanziarie, ma si consiglia comunque prudenza, soprattutto per i nati nella terza decade. È il momento di pianificare investimenti e di chiedere riconoscimenti economici.

CANCRO Il mese di agosto porta molte opportunità per i Cancro, con pianeti favorevoli come Urano, Nettuno e Saturno a supporto. Venere vi coccola con il suo fascino, mentre Mercurio e il Sole vi danno energia mentale e fisica. Venere vi sorride in diversi momenti del mese, favorendo armonia e comprensione di coppia. I single attireranno nuove persone affascinanti. Mercurio favorisce la concentrazione e la comunicazione, portando massimo rendimento per tutte le decadi dei Cancro. Saturno vi aiuta a organizzare e a concludere progetti con successo. Utilizzate la vostra sensibilità e intuito finanziario per fare mosse intelligenti e ottenere piccoli progressi. Evitate guadagni facili e puntate sulla crescita costante.

LEONE In un mese di solleone e poche stelle contro, i Leoni potrebbero sentirsi i veri regnanti dello Zodiaco. Plutone porta introspezione agli inizi di luglio, mentre Urano spinge alla trasformazione verso la fine. Marte porta passione e energia, mentre Mercurio consiglia comunicazione aperta con il partner. Marte accende il desiderio, Venere suggerisce romanticismo e Mercurio la comunicazione. Il Sole porta energia, Mercurio concentrazione e dettaglio. Dopo alti e bassi, la prudenza è la chiave per una gestione oculata delle finanze.

VERGINE Cari amici della Vergine, il cielo si sta trasformando e Urano vi sta dando l'energia necessaria per spiccare il volo. Tuttavia, Saturno, Nettuno e Giove potrebbero creare alcune difficoltà. Mantenete la calma e evitate comportamenti compensatori che potrebbero peggiorare la situazione. Venere vi regalerà momenti di serenità, soprattutto nelle prime due settimane di agosto. Approfittate della positività di Mercurio per concentrarvi sul lavoro, evitando posizioni troppo rigide influenzate da Marte. Cautela con le scelte finanziarie, la fortuna non è dalla vostra. Mantenete la presa e evitate rischi inutili.

BILANCIA Il mese di agosto porta buone notizie per la Bilancia, con l'appoggio favorevole dei pianeti. Sarà un periodo di crescita e realizzazione personale, con opportunità da non perdere. Marte e Venere portano passione e armonia, favorendo incontri per i single e rafforzando i legami di coppia. Ogni decade ha il suo momento migliore per l'amore. Nonostante le vacanze, la Bilancia eccelle nel lavoro. Mercurio consiglia di concentrarsi nella seconda metà del mese. Offerte di lavoro in arrivo per la seconda decade. Con le stelle dalla vostra parte, potete pianificare con fiducia. E' il momento per chiedere aumenti, stipulare mutui o provare fortuna al gioco. Inizia ad agosto con fiducia e determinazione, Bilancia!

SCORPIONE Agosto porta agli Scorpioni la necessità di restare stabili di fronte ai capricci astrali. Venere e il Sole porteranno vitalità, mentre l'opposizione di Urano potrebbe provocare turbolenze. Plutone potrebbe causare disagio interiore, ma Saturno e Nettuno offriranno determinazione e creatività. Venere porta armonia nelle relazioni; momenti di intesa e vacanze romantiche sono favoriti. Mercurio favorisce la comunicazione fino al 15 agosto; poi stress e vitalità extra dal 22. Restate cauti e gestite le finanze strategicamente per evitare perdite.

SAGITTARIO Per gli amici del segno astrologico del Sagittario, agosto è un mese di vitalità e ricarica grazie alle energie solari. Quest'anno, nonostante alcune dissonanze celesti, Venere offre sostegno agli affetti. Per quanto riguarda l'amore, dedica tempo alle relazioni inizialmente per smaltire il nervosismo, evitando atteggiamenti infantili. Sul lavoro, controlla il nervosismo e mantieni la guardia alta per evitare perdite di denaro. Mantieni la concentrazione per recuperare il terreno perso a metà mese. Il Sagittario può contare su vitalità e simpatia per superare ostacoli e raggiungere obiettivi.

CAPRICORNO Il mese di agosto promette bene per i nativi del Capricorno: il vento è a vostro favore, con Urano, Nettuno e Saturno che supportano in ogni aspetto della vostra vita. Venere, Mercurio e il Sole vi donano energia e vitalità aggiuntiva. Ecco cosa vi riserva il vostro oroscopo: Venere favorisce l'armonia di coppia e la conquista se siete single, con piccoli contrasti solo verso la fine del mese. Organizzate una vacanza romantica e coltivate l'intesa. Le prime due settimane o dopo il 22 agosto sono ideali per concentrarsi sul lavoro. Non trascurate le vacanze, ma approfittate delle opportunità che si presentano. Periodo favorevole per l'economia, soprattutto per la seconda e terza decade. Siate attenti alle occasioni per costruire la vostra sicurezza finanziaria.

ACQUARIO L'oroscopo dell'Acquario per il mese di agosto promette energia e vitalità, nonostante alcune sfide astrologiche. Ecco i punti focali del vostro segno zodiacale. Venere favorisce la passione e la sintonia di coppia, con momenti intensi per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario. Organizzate vacanze romantiche dopo il 5 agosto per massimizzare l'energia amorosa. Mercurio potrebbe causare distrazioni nella prima metà del mese, ma la seconda decade godrà di buone opportunità grazie a Giove. Organizzate le ferie per massimizzare la produttività. Le entrate stanno aumentando per i nativi della prima e della seconda decade, con la situazione finanziaria in costante miglioramento. Continuate sulla strada della crescita economica e finanziaria.

PESCI Cari Pesci, nel mese di agosto attenzione alle turbolenze astrali: Marte e Venere potrebbero agitare le acque tranquille in cui navigavate. Mantenere la rotta sarà essenziale per affrontare incertezze. Saturno vi invita all'atteggiamento concreto, mentre Urano spinge all'azione. Venere potrebbe creare ombre emotive, rendendovi capricciosi. Marte potrebbe generare gelosia, ma anche aumentare la passione. I single potrebbero godere di un periodo favorevole. Mercurio consiglia prudenza nelle decisioni fino a metà mese. Evitate l'improvvisazione, soprattutto se appartenete alla seconda decade. Dopo il 22 agosto potreste sentire la stanchezza accumulata. Essere parsimoniosi e prudenti nelle spese è consigliabile. Attenzione alle occasioni troppo belle per essere vere, potrebbero essere un flop.