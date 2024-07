Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 15 al 21 luglio

E' ufficialmente iniziata una nuova settimana: sarà ricca di novità per te ed il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Con un nuovo lunedì in calendario ecco anche al via una nuova settimana. Sarà piena di eventi soddisfacenti? Lavoro, soldi e amore ti proporranno situazioni inattese? Scopri cosa prospettano le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 15 al 21 luglio.



ARIETE Questa settimana siete destinati a vivere momenti di piena soddisfazione, grazie alla combinazione di una pianificazione attenta e all'ausilio di stelle favorevoli. L'amore sarà il punto di forza, con sentimenti intensi e incontri stimolanti che potrebbero cambiare la vostra vita. Sul fronte lavorativo, sarete impeccabili nella gestione dei compiti e potreste addirittura ricevere offerte interessanti per la vostra carriera. Il denaro potrebbe arrivare inaspettatamente, grazie a guadagni lavorativi, a nuovi affari o a una gestione oculata delle finanze. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presenteranno!

TORO Questa settimana potrebbe iniziare con confusione e nebbia sia nella mente che nel cuore. Potreste sentirvi stanchi e desiderosi di staccare un po' la spina. Il messaggio del cielo è chiaro: ascoltate il vostro cuore e non rinunciate a ciò che vi fa felici. Potrebbe essere una settimana litigiosa, evitate le discussioni inutili e non fatevi condizionare da opinioni esterne. Siate sinceri con voi stessi e con il vostro partner. Anche se vorreste essere in vacanza, date il massimo sul lavoro. Fate attenzione ai dettagli per evitare errori e distrazioni che potrebbero costarvi caro. State attenti alle firme, leggete attentamente i contratti per evitare perdite di denaro. Mantenete gli occhi ben aperti su tutte le transazioni finanziarie.

GEMELLI Settimana in crescita, sia in amore che in lavoro e denaro. Una settimana di passione e attrazione, con la possibilità di far avanzare una relazione desiderata. Avrete successo nei vostri progetti attuali, concentrando le vostre energie sul presente. Otterrete guadagni extra, aumenti di stipendio e potrete concludere affari vantaggiosi. Il weekend sarà ricco di novità eccitanti e situazioni speciali.

CANCRO L'oroscopo della settimana vi offre una visione chiara delle situazioni imminenti. Le vacanze si avvicinano, attenzione a non eccedere in cibo e calorie. Affrontate le faccende familiari con pazienza e diplomazia. Se vi piace qualcuno, agite con determinazione prima che l'energia si esaurisca. Le coppie godranno di serenità. Tempistica perfetta per trattative e miglioramenti nel lavoro. Un hobby come la fotografia potrebbe portarvi guadagni extra. Sfruttate al meglio le vostre capacità creative!

LEONE Questa settimana inizia con una partenza incerta, ma si chiude magnificamente, promettendo emozioni positive e novità entusiasmanti. Dialogo scorrevole, empatia e dolcezza vi accompagneranno, perfetti per flirtare e sognare. La passione e la grinta arriveranno presto, regalando serate magiche sia per i single che per le coppie. Avrete le idee chiare e potrete far valere la vostra autorità professionale con successo. Una settimana perfetta per colloqui o contratti imminenti. Un imprevisto iniziale potrebbe causare problemi, ma non disperate. Dopo questo, vi aspettano maggiori entrate e fortuna in arrivo.

VERGINE Sole, Luna e pianeti vi offrono un surplus di energia e determinazione per raggiungere i vostri obiettivi! Tuttavia, attenzione a non bruciare le tappe, non siete macchine. Martedì e mercoledì potrebbero esserci momenti di incertezza, ma non preoccupatevi, è solo temporaneo. Nel weekend, ricordatevi di mantenere la calma e evitare eccessi. Inizio settimana appassionato, ideale per vivere romantiche avventure o conquistare il cuore di qualcuno. Cambiamenti nel futuro, ma nulla di cui preoccuparsi. Settimana ricca di novità per coloro che lavorano nel settore assistenziale o creativo. Altrimenti, potreste sentire una mancanza di entusiasmo: è estate, quindi concentratevi sul piacere e il divertimento. Settimana non favorevole, ma potrete risparmiare analizzando il vostro bilancio.

BILANCIA Questa settimana sarà caratterizzata da un'atmosfera vivace e una vitalità in continua crescita. Le stelle favoriscono il dialogo e la chiarezza nei sentimenti. Se siete in cerca di passione e attrazione fisica, sarà solo questione di tempo. I flirt e i nuovi incontri sono favoriti, così come i momenti di intimità che potrebbero risultare intensi e indimenticabili. Nonostante la voglia di vacanza, sarete concentrati e precisi nei vostri compiti. Sarà un periodo propizio per ricevere offerte professionali interessanti e valorizzare le vostre competenze. Inoltre, sarete abili nelle relazioni interpersonali e comunicativi. Potrebbe essere una settimana fortunata dal punto di vista finanziario.

SCORPIONE Questa settimana si prospetta faticosa e impegnativa per voi guerrieri zodiacali, ma sarete pronti ad affrontare le sfide senza arrendervi. Il nervosismo con il partner potrebbe risentire di fattori esterni. Evitate di esasperare le discussioni su questioni minori e gestite quelle importanti con rispetto e autocontrollo. Distrazione, stanchezza e stress potrebbero rendere la settimana complicata, ma evitate discussioni aziendali che potrebbero compromettere la vostra stabilità lavorativa. Settimana confusa e stressante, evitate spese inutili e cercate di limitare le uscite.

SAGITTARIO Questa settimana l'entusiasmo sarà il filo conduttore. Un momento favorevole vi permetterà di concedervi una vacanza o comunque staccare dalla routine e divertirvi in compagnia. Periodo affettuoso e comunicativo per risolvere incomprensioni di coppia. Fate il primo passo, siate gentili, romantici e creativi. Settimana di efficienza al lavoro, grazie alla vostra concentrazione e prontezza. Imprevisti non metteranno a rischio i vostri programmi. Come gestire le risorse quando le spese aumentano? Con ironia e pazienza, senza contare su colpi di fortuna. Meglio affrontare con filosofia le situazioni di rilievo.

CAPRICORNO Questa settimana i viaggi interiori saranno i più significativi. Progetti con il partner rafforzano la complicità, con passione in forme insolite. Per chi cerca l'amore, relazioni profonde e intense sono in arrivo. Abilità nel pianificare e gestire rischi. Creatività necessaria in alcuni settori. Scoprite la vostra immaginazione. Intuito nei investimenti e nella gestione finanziaria. Capacità di trovare ottime opportunità e vantaggi nel mercato finanziario.

ACQUARIO Questa settimana prestate attenzione alle ingerenze familiari e del gruppo di amici. Rispettatevi e ascoltate le vostre emozioni per evitare complicazioni. Il weekend potrebbe portare soluzioni. Periodo litigioso in amore, ma le energie intense possono trasformare amore in passione. Sforzatevi per rinvigorire la relazione. Evitate passi falsi e distrazioni nel lavoro. Attenzione alla comunicazione per evitare conseguenze negative. Leggete con attenzione i documenti e rimandate scelte importanti. Fate attenzione agli investimenti troppo rischiosi.

PESCI Settimana di contrasti, con buoni e cattivi momenti. Evitate di prendere decisioni affrettate, anche se pressati dagli altri. Spiegate con calma i vostri pensieri, evitando futuri conflitti. L'amore vi sorride, con spazio per conquiste e chiarimenti di coppia. Sul lavoro, mantenete la vostra determinazione per mantenere la vostra posizione. Niente di particolarmente critico per il denaro, ma attenzione agli acquisti impulsivi.