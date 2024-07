Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dall'1 al 7 luglio

Al via oggi una nuova settimana: sarà ricca di novità positive per te ed il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

C'è un nuovo lunedì in calendario ed è appena cominciata anche una nuova settimana. Sarà ricca di soddisfazioni? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'1 a 7 luglio.

ARIETE Questa settimana si prospettano alti e bassi emotivi, ma ritroverete un equilibrio stabile. Attenzione a situazioni critiche fino a sabato, poi arriva un periodo positivo con proposte interessanti. Amore incerto, lavoro in ripresa e finanze altalenanti con opportunità nel week end.

TORO Settimana dinamica in amore e lavoro. Attenti ai dettagli e alle comunicazioni per evitare incomprensioni. Giorni migliori: lunedì, martedì, venerdì e sabato. Intuito e concretezza vi guideranno verso il successo finanziario. Evitate decisioni affrettate. Nervosismo in arrivo domenica.

GEMELLI Una settimana in cui è importante superare incertezze e concentrarsi sulla felicità. Sorprese in arrivo il weekend. Fase di riflessione per scelte future in amore. Nel lavoro definite progetti e riallacciate rapporti. Crescita economica possibile con fiducia e obiettività.

CANCRO Energia inarrestabile! Piede giusto, grinta fisica e resistenza. Giorni dinamici e appaganti, possibili cambiamenti fortunati a inizio settimana, buone notizie a fine settimana. Settimana positiva per amore e lavoro, favorevole per concretizzare aspirazioni e guadagni.

LEONE Inizio di settimana con imprevisti domestici, ma positività porta strategie efficaci per affrontarli. Amore turbolento: evitate interferenze esterne. Lavoro comunicativo e concentrato, idee nuove per crescita. Finanze gestite con attenzione, investimenti futuri promettenti. Pazienza e sorrisi per una settimana più serena.

VERGINE Una settimana ricca di energia, grinta e buon umore, con interruzioni mercoledì e giovedì. Venerdì splende il sole della serenità. In amore, emozioni esaltate solo per chi merita. Sul lavoro, concentrati e scrupolosi, la professione non darà problemi. Finanze ancora deboli.

BILANCIA In settimana, situazioni migliori ma delusioni. Accettate cambiamenti con ottimismo. Amore: comunicare problemi di coppia. Lavoro: chiarezza e riprese positive. Denaro: protezione dagli errori finanziari. Ricchezza in arrivo in modo inaspettato.

SCORPIONE Settimana altalenante tra fatica e felicità. Mantenete il sorriso per affrontare le sfide con razionalità. Lunedì, martedì e domenica potrebbero essere più impegnativi. In amore, contrasti ed emozioni intense. Al lavoro, pazienza e attenzione ai dettagli. Cautela nella gestione delle finanze.

SAGITTARIO Novità interessanti in arrivo per le amicizie, possibili cambiamenti o partenze. Dialoghi familiari sereni. Domenica potrebbe essere la giornata migliore. Stelle neutre permettono riflessioni profonde in amore. Al lavoro idee luminose e comunicazione efficace. Idee chiare ma risorse economiche limitate. Tempo alleato prezioso.

CAPRICORNO Inizio di settimana grintoso, resistenza fisica e determinazione in evidenza. Disguidi facilmente affrontabili nel weekend, vigilate sulle emozioni. Coppie stabili prosperano, gli altri concentrino sull'impegno. Rivalsa in arrivo, pazienza. Incertezza economica, obiettività e prudenza consigliate.

ACQUARIO Il vostro segno si trova in una fase impegnativa, potenzialmente riguardante l'amore, famiglia, lavoro o amicizie. Prendete decisioni sincere e dirette. In amore, possibilità di incertezze ma anche di felicità. Lavoro: attenzione a eventuali conflitti. Finanze: contenete le spese e concedetevi piccoli piaceri.

PESCI Iniziate la settimana con determinazione e grinta, pronti a ottenere ciò che vi spetta. Possibile rivincita in arrivo da un amico o familiare. Momento favorevole per lo sport e sorprese positive in arrivo verso fine settimana. Amore dolce e romantico, lavoro affidabile ma potrebbe servire una spinta, gestione oculata delle finanze.