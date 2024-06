Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 17 al 23 giugno

Tutto pronto per una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti per te ed il tuo segno? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Cominciato un nuovo lunedì parte anche una nuova settimana. Sarà ricca di eventi favorevoli? Lavoro, soldi e amore porteranno novità inattese? Scopri cosa prospettano le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 17 al 23 giugno.

ARIETE Le giornate saranno instabili, con tensioni familiari e nervosismi sociali. Evitate reazioni brusche per non peggiorare la situazione. Giovedì e venerdì portano sorprese positive, mentre lunedì, sabato e domenica saranno impegnativi. Amore e lavoro richiedono pazienza e impegno. Controllate le spese e leggete con attenzione i contratti.

TORO Settimana favorevole in arrivo: cambiamenti positivi, comunicazione chiara, vita sociale movimentata, rispettosa, nuove conoscenze, successi lavorativi, opportunità economiche. In amore, incontri speciali e momenti d'oro da coltivare con impegno. Professionisti ambiziosi, con capacità persuasive e creatività. Opportunità finanziarie da sfruttare con astuzia.

GEMELLI Settimana di riflessioni e pulizie emotive. Tagliate ciò che non funziona, salvate ciò che va bene. Focus sul futuro con serenità. Momenti di ambiguità giovedì e venerdì. In amore, la tranquillità porta chiarezza. Espandi mire lavorative con cautela e riflessione finanziaria.

CANCRO Attraverso incontri interessanti e momenti divertenti, potrete godervi serate piacevoli e organizzare vacanze. Potreste anche trovare l'amore, il lavoro dei vostri sogni e molto altro. Una settimana gratificante in amore e lavoro, con stabilità economica.

LEONE Questa settimana potrebbe iniziare con qualche turbolenza, quindi preparatevi ad affrontare i primi giorni con pazienza. Nei rapporti familiari, potrebbero sorgere discussioni feroci, meglio mantenere separati lavoro e affetti personali. Sul fronte lavorativo, siate pronti a dare il massimo, ma evitate tensioni con colleghi e superiori. Per quanto riguarda il denaro, continuate a essere pazienti e prudenti nelle spese. I risultati dei vostri sforzi arriveranno.

VERGINE Atmosfera serena, relax con amici e famiglia, cuore più leggero. In amore fase migliore per condividere sentimenti e conquiste. Organizzazione perfetta, ottimizzazione dei tempi e tanta grinta in ambito lavorativo. Arriva una boccata di ossigeno per maggiore fiducia in ambito economico.

BILANCIA Questa settimana sarete pieni di pensieri e attività da gestire. Ricordatevi di organizzarvi bene per evitare sviste e imprevisti. In amore, concentrate l'energia in progetti di coppia. Sul lavoro, rimarrete impegnati ma apprezzati. In ambito economico, adottate scelte oculate.

SCORPIONE Settimana tra alti e bassi, ma l'importante è restare concentrati sulle opportunità che si presenteranno. Energia instabile e nervosismo possono essere superati con riflessione e pazienza. In amore, il cuore sarà colmo di dolcezza e passione, sia per i single che per le coppie. Sul lavoro, idee geniali vi spingeranno verso successo.

SAGITTARIO La settimana si prospetta tranquilla ma non noiosa, con impegni familiari e opportunità di svago in arrivo. Giovedì e venerdì intensi, con sorprese nel weekend. Neutrale in amore, favorevoli incontri stabili per i single. Insoddisfazione sul lavoro, opportunità finanziarie in vista.

CAPRICORNO Settimana movimentata con novità sia positive che spiazzanti. Attenzione ai pettegolezzi e voci di corridoio, specialmente sui social o in ufficio. In amore, passioni intense e sentimenti profondi. Sul lavoro, attenzione agli errori e alla stanchezza. Denaro: cautela nei contratti.

ACQUARIO Una settimana altalenante, con tensioni familiari e mille impegni da affrontare. Supporto da persone care e situazioni favorevoli vi aiuteranno a superare le difficoltà. Amore: diplomazia nella gestione domestica. Lavoro: determinazione e precisione. Denaro: fonti di entrate e imprevisti di spesa in vista.

PESCI L'oroscopo di questa settimana annuncia un clima altalenante, ma pieno di opportunità. Le stelle promettono momenti di relax e divertimento, quindi concedetevi una pausa se possibile. Durante il weekend potreste fare nuove conoscenze e trovare risposte ai dubbi che vi assillano.