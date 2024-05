Lego, annunciato il primo set dedicato a The Legend of Zelda

Il set Lego dedicato al mitico videogioco The Legend of Zelda diventa realtà. La prima scatola che omaggia la celebre saga videoludica è attesa per il prossimo 1 settembre e si intitola Grande Albero Deku 2-in-1 dato che riproduce proprio una delle location più note dei vari capitolo della serie. In totale il set si compone di 2500 pezzi e include le minifigure della principessa e di Link