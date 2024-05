Paper Mario diventa un "Maestro senza tempo" per Fabriano

Paper Mario: Il Portale Millenario, sta per arrivare in una nuova veste solo su Nintendo Switch a partire dal 23 maggio. Grazie alla sua trasformazione creativa, il ritorno della celebre avventura bidimensionale che 20 anni fa ha segnato il successo di Paper Mario, ha attirato l’attenzione anche dalla nota azienda Fabriano, leader mondiale della carta che da secoli contribuisce a scrivere alcune delle pagine più importanti della nostra storia.

Un mondo di carta digitale

L’eroe di Nintendo è stato capace di dimostrare che anche un foglio di carta digitale è in grado di raccontare una storia intramontabile, facendosi portavoce della forza dell'immaginazione e della capacità di trasformare l'ordinario in straordinario. Così come la carta, malleabile e versatile, si trasforma tra le mani di abili artigiani in opere d'arte, Paper Mario e i suoi compagni di viaggio prendono vita nel palmo dei giocatori in un mondo di carta pieno di sorprese e meraviglie, accendendo una filosofia creativa che unisce indissolubilmente milioni di individui in tutto il mondo.



Un pezzo di storia sta quindi per fare ritorno sulla famiglia di console Nintendo Switch, in una veste grafica e sonora aggiornata e con innumerevoli novità che renderanno l’esperienza di gioco unica anche per coloro che hanno già vissuto questa avventura. Non resta altro che intraprendere questo viaggio oltre i confini della città di Fannullopoli, accompagnando Paper Mario a scoprire i segreti di un magico regno bidimensionale ricco di sorprese ed eventi inaspettati.