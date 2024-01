Giornata mondiale dei Lego, 5 pezzi da avere per veri appassionati

Sessantasei anni fa il falegname danese Godtfred Kirk Christiansen presentò per la prima volta il brevetto per il mattoncino originale

Il 28 gennaio 2023 è la Giornata Internazionale dei Lego, un modo per celebrare la prima, ufficiale, domanda di brevetto. In questa giornata del 1958, infatti, il falegname danese Godtfred Kirk Christiansen presentò per la prima volta il brevetto per il mattoncino originale. Vediamo quali sono i set che non possono mancare nella collezione dei veri appassionati.