Giornata Mondiale del Gioco, i 5 consigli di LEGO per questa attività

Lo studio di LEGO

Da una ricerca effettuata dal Gruppo LEGO risulta che i bambini dedicano solo il 2% della propria settimana (equivalente a 7 ore) al gioco: per questo, l’azienda danese ha deciso di invitare grandi e piccini a dedicarsi maggiormente a questa attività. La Giornata Mondiale del Gioco 2023 sarà caratterizzata da collaborazioni e tante entusiasmanti sorprese per aiutare le persone a riportare il divertimento nella propria quotidianità.

Inoltre, il Gruppo LEGO, per questa importante occasione, vuole condividere con le famiglie alcuni tips per divertirsi e condividere attività ludiche con i propri cari: non è necessario tanto tempo, ma solo un pizzico di creatività!

Il superpotere del gioco

Il gioco è un’attività fondamentale per ogni bambino, in quanto lo aiuta a sviluppare "superpoteri" e skill fondamentali sia nel presente che nel futuro. Non sono solo i più piccoli a trarre beneficio dall’attività ludica ma tutta la famiglia, che, attraverso questi momenti di divertimento, lavora sulla crescita dei legami e sul benessere di ognuno. Tuttavia, gli impegni quotidiani non sempre permettono di dedicarsi al gioco: le giornate sono piene di responsabilità e, secondo i genitori, il lavoro a tempo pieno e le faccende domestiche sono i maggiori ostacoli al gioco in famiglia1. Di conseguenza, un terzo dei bambini a livello globale (32%) gioca per meno di 3 ore alla settimana.

Questo dato è motivo di preoccupazione per gli esperti, dato il ruolo cruciale del gioco nel formare le capacità cognitive dei più piccoli, il loro benessere generale e, soprattutto, nel favorire il loro divertimento.

La dott.ssa Sara Baker, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università di Cambridge, afferma: "Il gioco può potenziare il futuro di un bambino in quanto permette di sviluppare abilità essenziali come la comunicazione, la fiducia, il lavoro di squadra e la creatività, che migliorano ogni altra area del loro apprendimento e crescita. E non è necessario che il gioco occupi troppo tempo: può essere anche un’attività molto semplice, come cantare una canzone mentre si va a scuola o inventare insieme un nuovo finale per la storia preferita della buonanotte".