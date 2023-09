Milano, in piazza Gae Aulenti la quinta tappa di LEGO DREAMZzz

Le iniziative

I piccoli sognatori saranno accolti dal Furgone tartaruga della Signora Castillo che, per l’occasione, prenderà vita diventando un vero e proprio minivan itinerante. Al suo interno, i visitatori, proprio come il personaggio di Izzie, potranno utilizzare i piccoli squali peluches per sfidare lo spaventoso Re Nightmare e gli altri nemici. Oltre al minivan, sarà presente anche una Play Area con 3 gazebo, sotto i quali i bambini potranno divertirsi in molteplici attività. I più piccoli, ad esempio, potranno costruire e giocare con i nuovi set della linea LEGO DREAMZzz, conoscere i personaggi e apprendere i valori dell’amicizia e della collaborazione. Inoltre, utilizzando la propria immaginazione, potranno inventare inedite storie ispirate agli amici Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, aiutati dalle mani esperte degli Adult Fan Of LEGO (AFOL) Andrea Piniferi, Paola Froiio, Maurizio Amato, Maurizio Appennini, Fabio Broggi, Elisabetta Bianchi, Marco Montrasio, Alessandro Luciano, Francesco Montrasio di ITLUG; e ancora, Francesco Frangioja e Matteo Bollini di BrianzaLUG; e per concludere, Damiano Baldini e Antonella Ciani di AFDL, che per l’occasione, realizzeranno uno speciale diorama LEGO DREAMZzz dedicato al tour. E per far uscire l’estro artistico di grandi e piccini, sarà possibile cimentarsi nel disegno del robot Z-Blob - amatissimo personaggio della serie animata - guidati dai suggerimenti di Mateo. Unica regola: mettere in campo tutta la propria creatività.