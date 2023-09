Bambini in viaggio, fra Lego e vichinghi in Danimarca

Danimarca è la casa di Legoland per eccellenza. Senza dubbio è il parco più famoso della Danimarca e tra i più apprezzati d'Europa. Inaugurato nel 1968, LEGOLAND® Billund è il posto ideale per chi è cresciuto (o sta crescendo!) con i leggendari mattoncini, è il parco a tema interamente costruito in LEGO. Si trova a Billund e tra le amatissime attrazioni forse la più ammirata è la ricostruzione con migliaia di mattoncini delle città danesi e dei luoghi celebri del mondo.

Tappa imperdibili a Copenaghen, i Giardini Tivoli : il magico parco diverti-menti a pochi passi dal centro della città. Qualsiasi sia la tua età, riderai o urlerai divertendoti, dopo una giornata passata sulle giostre del Tivoli. Il parco offre moltissimi eventi durante tutta l'estate, ma anche durante il pe-riodo di Natale, a Capodanno e a Halloween, con allestimenti a tema. Inaugurato nel 1843, è un’istituzione per i danesi che amano visitarlo diverse volte, per la sua atmosfera magica, luci, giardini e attrazioni. Nel 2023 festeggia il 180 anniversario!

Andiamo a Copenaghen, qui c'è un sacco di spazio, 125 parchi giochi pubblici e attrazioni a misura di bam-bino (tra cui tanti musei con aree dedicate) fanno da scenario al diverti-mento in città per i bambini di tutte le età. Esiste perfino un parco giochi costruito sul tetto di un parcheggio, a Nordhavn! Inoltre, la vicinanza dell’aeroporto al centro è un buon punto a favore per trascorrere delle vacanze in Danimarca “facili” e serene in famiglia.

C’è un posto dove puoi trascorrere una vacanza in famiglia senza stress, dove i tuoi bambini sono i benvenuti praticamente ovunque, dove i campi da gioco sono tutt'altro che noiosi e anche i palati più esigenti possono trovare qualcosa di gustoso. La Danimarca è la terra dei LEGO, dei Vichinghi e dei troll, tutto in uno.

Altra meta da non perdere è Ribe che è la città più antica della Danimarca, sede di un affascinante museo vichingo e di un centro medievale ben conservato. Al Centro Vichingo, con tanto di mercato perfettamente ricreato, tornano in scena le atmosfere dell’epoca vichinga e i bambini possono travestirsi e partecipare alle rievocazioni.

Il mare di Wadden è il più grande parco nazionale della Danimarca. Si tratta di uno spazio naturale, magnifico sotto molti aspetti, tutto da vivere. Il silenzio, la mutevolezza e il paesaggio infinito vi resteranno impressi nella memoria. E ancor di più se deciderete di partecipare a un safari delle foche, delle ostriche o a un’altra esperienza immersi nella natura.



Il Museo delle navi vichinghe di Roskilde, situato nello splendido fiordo, ospita i resti di cinque navi vichinghe originali, rinvenute nel fiordo stesso e famose in tutto il mondo. L’incredibile scoperta è stata possibile perché le navi vennero intenzionalmente sepolte nel fiordo per dissuadere le navi nemiche dall’attraversarlo, impedendone il deterioramento. Inoltre, il Museo delle navi vichinghe è l’unico posto al mondo in cui si può salire a bordo di una ricostruzione fedele di una nave vichinga e attraversare il fiordo a colpi di remi. Il museo comprende la sala delle navi vichinghe e la ricostruzione di un'isola con il suo cantiere navale, le officine e il porto.



RAGNAROCK – Museo della cultura pop, rock e giovanile in Danimarca dagli anni '50 a oggi at-traverso la lente della musica al RAGNAROCK: a partire dalla sua iconica facciata dorata e dal tappeto rosso all'ingresso, il museo ti aspetta per stimolare tutti i tuoi sensi. Scopri come i giovani di oggi costruiscono la propria cultura, comunicano a livello globale attraverso la musica e influenzano lo sviluppo della società.

Se vuoi vivere un soggiorno in puro stile danese, lasciati contagiare da una delle nostre passioni: affitta un cottage. Respira l'autentica hygge delle case vacanza, dove i danesi amano trascorrere il tempo in famiglia all'insegna della semplicità. Dalle casette con il tetto in paglia annidate in bei giardini pieni di fiori alle moderne costruzioni in vetro immerse tra le dune, c’è un tipo di alloggio ideale per ogni vacanza. Tutti però rispecchiano in pieno lo stile di vita danese: qualunque sistemazione tu scelga, troverai ad accoglierti un design essenziale dove poter gustare cibo locale e rilassarti in un ambiente confortevole, in piena libertà!