Ed Sheeran, commesso per un giorno in un Lego Store. VIDEO

Immerso nell'universo dei celebri mattoncini colorati, l'artista ha sorpreso i suoi fan vestendo i panni di un commesso in un Lego Store presso il Mall of America. Su Instagram, il video che lo ritrae in azione sotto gli occhi attoniti dei presenti

Il cantautore britannico ha regalato ai fan una sorpresa sicuramente stra-ordinaria: per alcune ore ha vestito i panni di un commesso in un negozio della Lego presso il Mall of America. Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, annuncia il video che lo ritrae in azione con le seguente parole: "Went to the Mall of America today to work in the LEGO store / hand out LEGO sets and sing Lego house. LEGO!!!!". Ed Sheeran si è intrattenuto per la gioia di grandi e piccini attoniti che affollavano il Lego Store, ha cantato alcuni dei suoi più grandi successi (Lego House, in primis), e ha raccontato con la naturalezza che lo contraddistingue dei suoi ricordi d'infanzia insieme al fratello.

Nel video in testa: "Ed Sheeran in classe a lezione di musica, la sorpresa in una scuola americana"