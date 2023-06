Shawn Mendes, esibizione a sorpresa al concerto di Ed Sheeran. VIDEO

Il +–=÷× Tour (pronunciato, in inglese, The Mathematics Tour), è il quarto tour di concerti di Ed Sheeran, a supporto del suo quinto album in studio. E dopo le prime tappe del 2023 in Nuova Zelanda, in Australia e negli Stati Uniti, il 17 giugno il cantautore britannico è arrivato a Toronto per le due tappe canadesi della sua tournée dal vivo. E proprio per questa occasione, a quasi un anno dalla cancellazione del suo tour mondiale, la pop star è tornata sul palco di Toronto , sua città natale. Durante l'esecuzione di Lego House, Ed Sheeran ha infatti accolto il cantante canadese che, con chitarra acustica alla mano , ha fatto la sua apparizione a sorpresa sul palco del concerto. Il giovane Mendes si è poi trattenuto anche per eseguire una versione acustica della sua hit There's Nothing Holdin' Me Back insieme allo stesso Ed Sheeran. Quella di Toronto, non è stata però la prima volta in cui i due cantanti hanno condiviso un palco: nel 2017, Ed Sheeran era infatti apparso durante lo show di Shawn Mendes a Brooklyn, per esibirsi insieme sulle note di Mercy.

Dall’affermazione mediatica con Life of the Party al recente successo di Wonder passando per i singoli Stitches, Treat You Better e Mercy

Un “cameo” significativo

L’apparizione di Shawn Mendes di sabato sera sul palco di Ed Sheeran, seppur breve, ha rappresentato comunque un momento significativo per la carriera dello stesso Mendes, dal momento che ha segnato la prima volta, in quasi un anno, in cui il cantante è apparso su un palco dal vivo. Nel luglio del 2022, Mendes aveva infatti prima rinviato e poi annullato il suo intero Wonder: the World Tour, per concentrarsi sulla sua salute mentale. "Ho iniziato questo tour entusiasta di tornare finalmente a suonare dal vivo dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, ma la realtà è che non ero affatto pronto. Dopo aver parlato di più con il mio team e aver lavorato con un incredibile gruppo di professionisti della salute, è diventato più chiaro che ho bisogno di prendermi il tempo che non mi sono mai preso, per poter tornare più forte", aveva dichiarato Mendes all'epoca. Anche per Ed Sheeran il nuovo tour dal vivo rappresenta un momento importante e significativo, dal momento che lo stesso cantautore britannico aveva infatti dichiarato che avrebbe lasciato l’industria musicale qualora fosse stato effettivamente ritenuto colpevole di plagio per il brano Thinking Out Loud. Per la giuria di New York, la popstar britannica non ha però infranto le leggi sul copyright ed è stata assolta , potendo così tornare a esibirsi davanti ai milioni di fan in tutto il mondo.